Sinner hace historia al conquistar los 9 Masters 1000

Sinner venció a Ruud en el Foro Itálico, conquistó su primer Abierto de Italia y se convirtió, en el segundo hombre en completar los nueve títulos Masters 1000

El italiano Jannik Sinner escribió este domingo una de las páginas más gloriosas en la historia del tenis italiano al proclamarse campeón del Masters 1000 de Roma tras derrotar al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-4 en la final del Foro Itálico.

Con su victoria, el número uno del mundo se convirtió en el primer italiano en conquistar el Abierto de Italia en categoría masculina desde Adriano Panatta en 1976, rompiendo una espera de medio siglo para el tenis local en uno de sus escenarios más emblemáticos.

Completa los nueve Masters 1000 y entra a una lista legendaria

El triunfo en Roma tuvo un significado aún mayor. Sinner completó el llamado Career Golden Masters, al convertirse en apenas el segundo tenista en la historia, después de Novak Djokovic, en ganar los nueve torneos ATP Masters 1000.

Además, lo hizo como el jugador más joven en conseguirlo, consolidando una hazaña monumental a sus 24 años y confirmando que su ascenso ya no pertenece al futuro, sino al presente absoluto del tenis mundial.

La temporada de arcilla de Sinner ha sido simplemente perfecta.

Con su título en Roma, el italiano también se unió a Rafael Nadal como el segundo jugador en la historia capaz de conquistar en un mismo año los tres grandes Masters 1000 sobre tierra batida: Montecarlo, Madrid y Roma.

Su dominio en la superficie ha sido aplastante, con marca de 17-0 en arcilla esta temporada, llegando a Roland Garros como el hombre a vencer.

Seis Masters consecutivos y una racha imparable

Sinner no solo acumula trofeos, también encadena seis títulos Masters 1000 consecutivos, una cifra inédita que subraya su consistencia y superioridad en el circuito.

Su racha global se extiende ya a 29 victorias consecutivas, sin conocer la derrota desde febrero, cuando cayó ante Jakub Mensik en el Abierto de Qatar.

Casper Ruud, uno de los mejores especialistas sobre tierra de la actualidad y campeón en Madrid el año pasado, buscaba su segundo Masters 1000, pero volvió a tropezar en una final de esta categoría.

El noruego, considerado el mejor tenista en la historia de su país, sumó así su tercera derrota en finales Masters 1000, nuevamente frenado por un rival en estado de gracia.

Con Carlos Alcaraz fuera de competencia por lesión en la muñeca derecha, Sinner parece llegar a Roland Garros como el máximo candidato.

Su nivel, confianza y capacidad para dominar en todas las superficies lo colocan como el epicentro del tenis mundial, en una era donde cada torneo refuerza su candidatura a convertirse en una figura generacional.