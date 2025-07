Sinner derroca a Alcaraz y conquista su primer Wimbledon

Jannik Sinner se convirtió este domingo a sus 23 años en el primer italiano de la historia que consigue ganar el torneo de Wimbledon tras su victoria ante el español Carlos Alcaraz (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4).

En 2021, su compatriota Matteo Berretini ya había hecho historia al ser el primer italiano en llegar a la final del torneo londinense, pero en ella fue derrotado por el serbio Novak Djokovic.

Jannik Sinner is a Wimbledon champion 🇮🇹



The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78