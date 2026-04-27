Sinner avanza imparable en Madrid rumbo a octavos

El italiano Jannik Sinner confirmó su condición de favorito al avanzar con autoridad a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid

El italiano Jannik Sinner confirmó su condición de favorito al avanzar con autoridad a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, tras imponerse sin complicaciones al danés Elmer Moller, quien apenas pudo hacerle frente en su primera experiencia en una tercera ronda de este nivel.

El número uno del mundo se llevó el encuentro por 6-2 y 6-3 en una hora y 17 minutos, en un duelo donde marcó diferencias desde el inicio y apenas concedió oportunidades a su rival.

😕 SE TERMINÓ EL SUEÑO.



Cameron Norrie derrotó a Thiago Tirante por 7-5 y 7-6 (5) en tercera ronda del Masters 1000 de Madrid.



👏 De todos modos, gran torneo del argentino.pic.twitter.com/q1YWdTUnN5 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 26, 2026

Dominio absoluto en la pista

El tenista de San Cándido mostró un tenis sólido y efectivo ante un Moller que llegaba desde la fase previa y que había alcanzado esta instancia tras la retirada del canadiense Gabriel Diallo.

Sin embargo, el danés no logró sostener el ritmo del líder del ranking ATP, que controló el partido de principio a fin.

Ahora, Sinner espera al ganador del duelo entre el británico Cameron Norrie y el argentino Thiago Agustín Tirante en su camino hacia los cuartos de final.

Racha histórica en Masters 1000

Con este triunfo, el italiano alcanzó su victoria número 24 consecutiva en torneos Masters 1000, una racha que inició en París el año pasado y que ha extendido en citas como Indian Wells, Miami, Montecarlo y ahora Madrid. En ese lapso, ha ganado 46 sets y solo ha cedido dos.

Además, Sinner suma ya 19 victorias consecutivas en la temporada 2026, en la que ha conquistado títulos importantes y apunta a convertirse en el primer jugador en la historia en ganar cinco Masters 1000 seguidos.

El italiano también persigue completar al menos unas semifinales en cada uno de los nueve torneos de esta categoría, siendo Madrid uno de los pocos donde aún no ha superado los cuartos de final.

Sin la presencia de figuras como Carlos Alcaraz o Novak Djokovic en su camino inmediato, el principal obstáculo podría ser el alemán Alexander Zverev en una hipotética final.

Mientras tanto, Sinner sigue firme, con paso arrollador y con la mira puesta en seguir haciendo historia en el circuito ATP.