Sinner avanza firme en Shanghái con victoria sobre Altmaier

El italiano Jannik Sinner, número 2 del ranking mundial, inició con éxito la defensa de su título en el Masters 1000 de Shanghái al vencer al alemán Daniel Altmaier (N.49) por un contundente 6-3 y 6-3 este sábado en la ciudad china.

Sinner mostró solidez en su servicio, salvando las dos pelotas de break que enfrentó y rompiendo tres veces el servicio de Altmaier, logrando la victoria en una hora y 38 minutos.

Este triunfo marca su sexta victoria consecutiva desde el inicio de su gira asiática, que comenzó con el ATP 500 de Pekín.

En la segunda ronda, el tenista italiano se medirá al neerlandés Tallon Griekspoor (N.31).

En el resto de la jornada, Alexander Zverev, Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev y Alejandro Davidovich cumplieron con los pronósticos y avanzaron a la siguiente ronda.

Entre los cabezas de serie que quedaron eliminados destacan los rusos Andrey Rublev y Karen Khachanov, el checo Jakub Mensik y los estadounidenses Brandon Nakashima y Alex Michelsen.