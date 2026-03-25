Sinner avanza a octavos y rompe un récord de Djokovic en Miami

El italiano avanza a octavos del Masters 1.000 y logra 26 sets consecutivos ganados, superando la marca histórica del serbio

El tenista italiano Jannik Sinner avanzó a los octavos de final del Abierto de Miami tras imponerse con autoridad al francés Corentin Moutet, en un duelo donde además firmó un nuevo récord en torneos Masters 1,000.

Sinner, actual número 2 del mundo, venció por 6-1 y 6-4 en apenas 1 hora y 11 minutos, en un partido que dominó de principio a fin.

Con este triunfo, el italiano alcanzó una racha de 26 sets consecutivos ganados en torneos Masters 1,000, superando el registro previo de 24 que ostentaba Novak Djokovic desde 2016.

La racha de Sinner comenzó en el Masters de París del año pasado y se ha extendido hasta su paso por Miami, consolidando su gran momento en el circuito.

“Estoy muy contento, pero al mismo tiempo no juego por este tipo de cosas”, declaró el italiano tras el encuentro.

El europeo mostró un tenis sólido y efectivo: conectó 23 golpes ganadores frente a 11 de su rival, ganó el 87% de los puntos con su primer saque y aprovechó el 47% de los puntos con el primer servicio de Moutet.

Próximo rival y aspiraciones

En los octavos de final, Sinner se enfrentará al estadounidense Alex Michelsen, número 40 del ranking ATP, a quien ya ha vencido en dos ocasiones previas.

El italiano no solo busca conquistar el Abierto de Miami por segunda vez en su carrera, sino también reducir la distancia en el ranking con Carlos Alcaraz, quien ya quedó eliminado del torneo.

Sinner inició el certamen a 2,150 puntos del español, pero podría recortar la diferencia a 1,190 en caso de levantar el título.

El tenista ya conquistó Miami en 2024, aunque no pudo defender su corona el año pasado tras cumplir una suspensión de tres meses por un positivo por clostebol, una sustancia prohibida.

Ahora, con un récord histórico en su haber, Sinner se perfila como uno de los principales candidatos al título en Florida.