Los felinos superaron al América pero quedaron fuera de la Liguilla, fase a la que sí clasificó Rayados al concluir la fase regular del torneo.

En un partido intrascendente, en el cual ya no se jugaban algo, Tigres venció 1-0 al América en el Estadio Universitario, en la Fecha 17, última de la fase regular del Torneo Apertura 2026, certamen del cual se despiden los felinos, ya que no calificaron a la Liguilla.

Los tres puntos solamente le sirvieron a los auriazules para no caer del sitio 15 de la Tabla General.

El único gol del cotejo lo marcó Juan Brunetta en tiempo de compensación, al minuto 90+1.

Con este resultado, los de la UANL terminaron su participación en el Torneo Apertura 2026 en el lugar 15 con una cosecha de 18 puntos, producto de cuatro triunfos, seis empates y siete derrotas; con una producción goleadora de solamente 18 anotaciones y 25 dianas en contra, teniendo una diferencia de goles negativa de -7.

Brunetta fue el mejor anotador de "La U" con 10 tantos.

El cancerbero de los de la UANL, Nahuel Guzmán, fue el caballo de hierro, al ser el único elemento de los de la UANL en jugar los 17 desafíos y los 1,530 minutos que se disputaron en primera ronda.

Tras concluir los protocolos tradicionales de la Liga MX, el árbitro central sonorense Guillermo Pacheco Larios indicó que comenzaban las hostilidades al hacer sonar su ocarina, para posteriormente realizar la señal más futbolera; con esto se daba el comienzo de la contienda entre los dirigidos por el tampiqueño Víctor Manuel Vucetich Rojas y los comandados por el uruguayo Jorge Guillermo Almada Alves.

El parado en el rectángulo verde presentado tanto por los del profe ‘Vuce’ como por 'El Pep uruguayo' fue un claro 4-2-3-1; donde ambos estrategas salieron en busca de la posesión de 'la redonda'.

Primer tiempo y alternativas en el Volcán

Los de la 'U' desde el arranque del juego se plantaron sobre el arco defendido por el michoacano Luis Malagón, quien vistió un elegante atuendo en color verde. Cabe destacar que el arquero de los capitalinos se tuvo que ‘poner las pilas’ ante la presión ofensiva de los universitarios, que tuvieron llegadas a velocidad por ambas praderas y centros 'a la olla', aunado con los 'riflazos' de poder desde fuera del área.

Las Águilas poco a poco se fueron asentando en el rectángulo verde nicolaíta y comenzaron a causarle estragos a la zona defensiva de los de amarillo y azul. Un vendaval en color negro, ya que la visita vistió en ese color, se apersonó frente a la portería del argentino Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque, quien se empleó a fondo y ‘bajó la cortina’ de su marco, con el fin de conservar el cero.

Fue así como transcurrieron los minutos, en los que tanto Tigres como el América alternaron la iniciativa de las acciones, con la intención de tomar la ventaja en el marcador que los condujera al triunfo. Tanto el argentino Juan Francisco Brunetta por los de la ‘Sultana del Norte’ como el colombiano Oscar Andrés Perea Abonce por los de la Ciudad de México eran quienes generaban el peligro en las áreas rivales.

En la pantalla del ‘Volcán’ se podía leer que se llegaban a los 45 minutos de tiempo corrido, cuando el nazareno Pacheco Larios indicó que se agregarían dos minutos más; tras consumirse el añadido, el árbitro central marcó la finalización de la primera parte.

Complemento, ajustes y gol de tiro libre en el agregado

Para el complemento, el timonel felino Víctor Manuel Vucetich realizó un par de modificaciones en su parado inicial, al mandar al campo a Edgar Villavicencio y Ozziel Herrera, sustituyendo a Isac Galván y César Araujo. Ambos movimientos solo fueron posición por posición.

Y fue a los 52' de tiempo corrido cuando los de la ‘U’ tuvieron la primera de peligro, cuando Ozziel Herrera define de derecha una asistencia enviada por Juan Brunetta, misma que pasa ‘mordiendo’ el poste derecho del marco encomendado a Luis Malagón.

A los 64’ de acción Juan Brunetta recibe un pase a profundidad por parte de Diego Lainez, que a velocidad deja atrás a la zona defensiva americanista, para el 1-0 en favor de los de la UANL. Pero el nazareno Guillermo Pacheco Larios determinó el fuera de juego por parte del argentino y que ratificó su asistente Marco Antonio Bisguerra Mendiola.

Por varios lapsos de la batalla deportiva, pudimos ver la misma película del primer tiempo, con un Tigres volcado al ataque y un América que defendía; y viceversa. Ambos equipos buscaban dar ese pase a profundidad que le hiciera un daño letal a su rival.

Tanto Vucetich como Almada realizaron una serie de modificaciones en su parado inicial en el rectángulo verde con el correr de los minutos, con la intención de 'tener piernas frescas’ en las diversas líneas del rectángulo verde universitario, que les ayudaran a la generación de peligro o a defender cabalmente los embates de su enemigo deportivo.

El duelo por lapsos prolongados se volvió ríspido, pero el juez central supo frenar las ansias que existían entre los 22 guerreros que se encontraban en la cancha.

Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral comandado por Guillermo Pacheco Larios determinó agregar dos minutos de reposición, con un Tigres volcado al ataque. Y en un tiro libre, Juan Brunetta marcó la única diana del cotejo.

Al concluir el añadido, se escuchó el silbatazo final y con ello, la cuarta victoria en la era de Víctor Manuel Vucetich, todas ellas en casa... que cierra sus puertas, mismas que se abrirán hasta el próximo año.