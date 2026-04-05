¡Sin idea! Rayados pierde de último minuto vs Atlético San Luis

Monterrey pierde 2-1 con San Luis en casa tras gol en tiempo agregado; el resultado lo deja fuera de la liguilla y aumenta presión en el cierre

Rayados de Monterrey dejó escapar puntos en casa tras caer 2-1 ante Atlético de San Luis en el Estadio BBVA, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026, resultado que complica su panorama rumbo a la fase final del torneo.

Rayados toma ventaja, pero no logra sostenerla

El conjunto regiomontano inició el partido con mayor control del balón y generando las primeras aproximaciones al arco rival. Esa insistencia se vio reflejada al minuto 20, cuando Uroš Đurđević marcó el 1-0 tras una jugada dentro del área que terminó en el fondo de la red.

Con la ventaja, Monterrey mantuvo la posesión y buscó ampliar el marcador, aunque sin lograr contundencia en el último tercio del campo.

San Luis responde y empata en el arranque del segundo tiempo

Para la segunda mitad, Atlético de San Luis ajustó su planteamiento y encontró rápidamente el empate. João Pedro anotó el 1-1 al minuto 48, sorprendiendo a la defensa local y cambiando el ritmo del partido.

El gol dio confianza al equipo visitante, que comenzó a equilibrar las acciones ante un Monterrey que perdió claridad ofensiva.

Partido parejo con dominio sin contundencia

A lo largo del encuentro, Rayados registró mayor posesión de balón, con más del 60%, sin embargo, no logró traducir ese dominio en oportunidades claras de gol.

Ambos equipos terminaron con cifras similares en intentos al arco, reflejando un duelo equilibrado en estadísticas, pero con diferencias en la efectividad.

Atlético de San Luis apostó por el orden defensivo y el contragolpe, estrategia que le permitió mantenerse en el partido y generar peligro en momentos clave.

Gol en tiempo agregado define el partido

Cuando el empate parecía definitivo, llegó el golpe final. David Rodríguez marcó el 2-1 al minuto 90+8, aprovechando una jugada dentro del área para concretar la remontada y silenciar el Estadio BBVA.

El tanto evidenció las dificultades de Monterrey para cerrar los partidos, además de la capacidad de San Luis para aprovechar sus oportunidades en momentos decisivos.

Así quedan en la tabla tras la derrota

Con este resultado, Monterrey se mantiene con 14 puntos en la posición 12, quedando fuera de liguilla y con presión en la recta final del torneo.

Por su parte, Atlético de San Luis llegó a 11 unidades y se ubica en el lugar 15, recortando distancia respecto a otros equipos en la parte baja de la tabla.

Rayados, obligado a reaccionar

La derrota representa un nuevo tropiezo para el equipo regiomontano, que no logra consolidar regularidad en el torneo y comienza a comprometer sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase.

En contraste, Atlético de San Luis consigue un triunfo importante como visitante, impulsado por su orden táctico y eficacia en los momentos clave del partido.