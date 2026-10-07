¡Sin gol ni victoria!: México cae ante Chile y cierra su gira

El 'Kaiser' como DT del Tri suma 7 goles en contra y solo dos goles a favor, además de no contar con ninguna victoria como timonel de la selección.

México cerró sin victorias los primeros cuatro partidos de Rafael Márquez como seleccionador, tras perder 2-0 frente a Chile este martes 6 de octubre en Los Ángeles.

El Tri tuvo más posesión y remates, pero los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro resolvieron el amistoso durante el segundo tiempo.

Chile aprovecha sus oportunidades en el segundo tiempo

El primer tiempo concluyó sin anotaciones, con intervenciones del arquero chileno Lawrence Vigouroux ante los intentos de Jesús Gallardo y Roberto Alvarado.

México volvió a acercarse después del descanso mediante un cabezazo de Dagoberto Espinoza dentro del área, aunque el balón salió por encima de la portería.

Chile abrió el marcador al minuto 54, cuando el jugador del Dinamo de Moscú Maximiliano Gutiérrez ingresó al área y definió con un disparo que pasó entre las piernas de Álex Padilla. P

Poco después, alrededor del minuto 65, el mediocampista de Rosario Central, Vicente Pizarro, amplió la ventaja y dejó al conjunto mexicano obligado a buscar una reacción que no llegó.

El Tri terminó con 64.3% de posesión y 15 remates, pero únicamente tres fueron a portería, mientras que los sudamericanos realizaron nueve disparos, cuatro de ellos entre los tres postes, una diferencia de efectividad que resultó decisiva para el marcador.

Márquez termina su primera gira con dos empates y dos derrotas

Su primera serie de compromisos comenzó con empates de 1-1 ante Colombia, el 26 de septiembre, y Perú, el 29. Posteriormente, México cayó 3-0 contra Estados Unidos el 3 de octubre, antes de sumar la derrota frente a Chile.

Hasta el momento, el 'Kaiser' como DT del Tri suma 7 goles en contra y solo dos goles a favor, además de no contar con ninguna victoria como timonel de la selección.

Guillermo Ochoa recibe homenaje antes del partido

Antes del silbatazo inicial, Guillermo Ochoa recibió un reconocimiento por su trayectoria con la Selección Mexicana en la ceremonia “¡Gracias, Memo!”, organizada por la Federación Mexicana de Futbol y el MexTour.

El homenaje incluyó videos con mensajes de aficionados y el encendido del pebetero olímpico del estadio, como reconocimiento a su largo recorrido deportivo como una de las máximas leyendas de la selección mexicana.

El siguiente compromiso del Tri será la serie contra Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, que marcará el inicio de los partidos oficiales de Márquez al frente de la selección.

La eliminatoria se disputará a ida y vuelta durante la ventana internacional del 9 al 17 de noviembre. El día exacto del primer encuentro permanece pendiente de confirmación, mientras que la vuelta está programada para el martes 17 de noviembre en Nuevo León.

Ese partido será la primera presentación de la selección mayor varonil en la Casa Rayada y su último compromiso del 2026.