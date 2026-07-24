¡Sin excusas! Asegura Hugo Cuypers que rendirá igual que en MLS

El delantero confesó que tuvo contacto con el exjugador de Rayados, Vincent Janssen, quien, aseguró, le habló maravillas de la ciudad y la institución

El nuevo killer de Rayados ya está en suelo regio y este jueves tuvo ya su primer contacto con la afición y prensa regia, que tiene amplias expectativas con su llegada a la Sultana del Norte.

Como es tradición, Hugo Cuypers fue presentado en el Estadio BBVA por el director deportivo, Walter Erviti, y de inmediato mostró su entusiasmo no solo por estar con "La Pandilla", sino por jugar en México.

"Estoy muy emocionado. Mi madre es profesora de español, así que quiero aprender español muy rápido. Ahora seguirá en inglés (risas)", bromeó el ariete, quien no ocultó su buena vibra.

Cuypers salió sin filtros y dejó de lado cualquier pretexto que pudiera surgir para que no rinda bien de inicio, pues afirmó estar muy comprometido con la misión y aseguró que no ve limitantes para que no pueda rendir como lo hizo en Estados Unidos, donde fue figura con el Chicago Fire.

"Todo requiere adaptación, pero estoy muy emocionado y quisiera hacerlo lo antes posible. Yo sé que habrá retos en el camino, pero estoy muy confiado en que puedo traer a Monterrey lo que llevé a otros equipos; no veo razón por la que no nos vaya igual de bien", sentenció.

Además, el delantero confesó que tuvo contacto con el exjugador de Rayados, Vincent Janssen, quien, aseguró, le habló maravillas de la ciudad y la institución, lo que lo animó a venir a Nuevo León.

¡Bienvenido al Monterrey, Hugo Cuypers!🇧🇪🔥 pic.twitter.com/n6CBtoGcOR — Rayados (@Rayados) July 23, 2026 "Lo contacté. Fue muy positivo en cuanto a la institución, a Monterrey, la bienvenida que recibió, cómo él se sintió en casa con su esposa. Habló tan bien de la ciudad que para mí es importante traer a mi esposa e hijo a un ambiente donde van a estar felices", comentó. ¿Cuándo debutará Cuypers? Al momento de su presentación, Hugo Cuypers todavía no aparece registrado con Rayados, por lo que está en duda si podrá ver minutos en el encuentro de la jornada 2 ante Necaxa. Teniendo en mente que todavía tendrá que realizar sus trámites migratorios, como la obtención de su visa de trabajo, por lo que parece más probable que vea sus primeros minutos hasta la fecha 3 en la visita al Atlas el 1 de agosto.