¡Sin ascenso! Así se jugará la Jornada 15 de Liga de Expansión

La Liga de Expansión MX llega a la Jornada 15 del Apertura 2026 con ocho partidos por disputar y una inconformidad que sigue creciendo fuera de las canchas.

La última fecha de la fase regular se jugará del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre, antes del inicio de la Liguilla. En medio de la actividad deportiva, varios clubes mantienen sus protestas para exigir el regreso del ascenso y descenso, mientras cinco instituciones esperan una nueva oportunidad para defender su caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El conflicto se mantiene abierto desde que el sistema quedó suspendido en 2020. Para la temporada 2026-2027, el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que los clubes de la Liga MX no descenderán y los de Expansión no ascenderán.

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La actividad comenzará el jueves con el duelo entre Alebrijes de Oaxaca y Mineros de Zacatecas. El viernes habrá dos encuentros, mientras que el sábado se concentrará la mayor parte de la cartelera, incluido el partido de Piratas de Veracruz ante Tapatío.

Por su parte, Leones Negros y Tepatitlán FC cerrarán la jornada el domingo.

Jueves 29 de octubre

Alebrijes de Oaxaca vs. Mineros de Zacatecas: 19:00 horas, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Viernes 30 de octubre

Correcaminos vs. Venados FC: 19:00 horas, en el Estadio Marte Rodolfo Gómez Segura.

Club Atlético La Paz vs. Dorados de Sinaloa: 21:00 horas, en el Estadio Guaycura.

Sábado 31 de octubre

Cruz Azul Hidalgo vs. Tlaxcala FC: 15:45 horas, en el Estadio Refundación.

Piratas de Veracruz vs. Tapatío: 19:00 horas, en el Estadio Luis Pirata Fuente.

Alacranes de Durango vs. Club Atlético Morelia: 19:00 horas, en el Estadio Francisco Zarco.

Cancún FC vs. Jaiba Brava: 19:00 horas, en el Estadio Andrés Quintana Roo.

Domingo 1 de noviembre

Leones Negros vs. Tepatitlán FC: 12:00 horas, en el Estadio Jalisco.

Protestas que ya llegaron al campo

La exigencia por el ascenso y descenso dejó de limitarse a los comunicados. En el partido entre Leones Negros y Piratas de Veracruz, los jugadores del conjunto universitario se arrodillaron después del silbatazo inicial y permanecieron inmóviles cerca de un minuto, lo que obligó al árbitro a detener momentáneamente las acciones.

Piratas había realizado el saque inicial cuando los futbolistas de la Universidad de Guadalajara dejaron de disputar el balón. Después de esperar, el silbante autorizó la reanudación, aunque los locales permanecieron quietos algunos segundos más antes de incorporarse.

La protesta también se manifestó antes del encuentro: los jugadores posaron para la fotografía oficial con la boca cubierta. Desde las tribunas, aficionados corearon “ascenso”, mientras el club difundió en sus redes el mensaje:

“El sueño de los que estamos aquí, de los que estuvieron y de los que vendrán. Rugimos por el ascenso porque EL FUTBOL ES DE TODOS”.

El partido, correspondiente a la sexta jornada, no fue suspendido de manera definitiva y terminó 1-1. Leones Negros se adelantó al minuto 23 con un autogol de Omar Soto, quien después empató desde el punto penal durante la compensación del primer tiempo. Los universitarios terminaron con diez jugadores tras la expulsión de Ulises Torres al minuto 56.

La manifestación se sumó a otras acciones del equipo durante el Apertura 2026, como el uso de camisetas negras, pancartas con la frase “Rugimos por el ascenso” y fotografías en las que los futbolistas se cubren la boca.

Siete clubes respaldan el reclamo

La protesta también se ha extendido a otras instituciones de la categoría. Leones Negros, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Correcaminos, Atlético La Paz y Coyotes de Tlaxcala han expresado su respaldo al regreso del ascenso y descenso.

En un posicionamiento conjunto, los clubes defendieron el valor de la competencia deportiva: “El mérito deportivo no es un formato de torneo, es un principio fundamental que le da sentido a este deporte. Un futbol donde ganar no abre puertas y perder no tiene consecuencias empobrece a todos”.

Las instituciones sostienen que los resultados deben permitirles aspirar a la máxima categoría y advierten que la ausencia de ascenso afecta el valor deportivo y comercial de sus proyectos, así como las inversiones de propietarios y patrocinadores.

Una de las protestas más visibles ocurrió en el encuentro entre Mineros de Zacatecas y Correcaminos. Tras el inicio, ambos equipos dejaron de disputar el balón durante cerca de un minuto y se limitaron a intercambiar pases en la media cancha.

La escena se difundió en redes sociales y volvió a colocar el tema en la conversación pública. En distintos estadios también se escucharon gritos de “¡Ascenso, ascenso!”, mientras analistas y exfutbolistas expresaron su respaldo a las manifestaciones.

En el caso de Leones Negros, la Universidad de Guadalajara informó que su presidente, Alberto Castellanos, se encontraba en Europa por motivos laborales y que no ofrecería entrevistas sobre el conflicto. La institución mantiene su estrategia por la vía jurídica.

El TAS escuchará a cinco clubes en noviembre

La disputa tendrá una nueva etapa el 18 y 19 de noviembre, cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo escuche en Ciudad de México los argumentos de cinco clubes de Expansión y de la FMF y la Liga MX.

Los equipos que permanecen en el procedimiento son Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC y Club Deportivo Zacatecas, también identificado como Mineros de Zacatecas.

Las instituciones buscan impugnar las disposiciones que impiden el ascenso por méritos deportivos. La audiencia permitirá a las partes exponer sus argumentos, pero no significa que el tribunal haya ordenado el restablecimiento del sistema. La resolución dependerá del análisis del caso.

Originalmente, diez clubes acudieron al TAS, sin embargo algunos abandonaron el litigio después de que la Federación Mexicana de Futbol retirara el llamado Fondo de Mejora Económica a las instituciones que promovieron la demanda. Entre los equipos que dejaron el procedimiento se encuentran Atlante, Jaiba Brava y Alebrijes de Oaxaca.

Los clubes que siguen en la disputa argumentan que la eliminación del ascenso vulnera el principio del mérito deportivo reconocido por la FIFA, además de perjudicar el valor comercial de las instituciones y las inversiones realizadas en ellas.

Los equipos también habían conseguido que se revocaran sanciones relacionadas con manifestaciones anteriores, luego de que la Comisión de Apelaciones considerara que los castigos no tenían suficiente sustento reglamentario.

En el caso de Leones Negros, no se había informado de una sanción específica por la protesta realizada ante Piratas de Veracruz.

Cabe recordar que el ascenso y descenso quedó suspendido en abril de 2020, con la desaparición del Ascenso MX y la creación de la Liga de Expansión MX.

Dicha medida se justificó entonces con el objetivo de dar estabilidad financiera y operativa a los clubes.

Aunque el periodo inicial de suspensión contemplaba seis temporadas, el mecanismo no se restableció. En julio de 2026, el reglamento para la temporada 2026-2027 formalizó que no habría ascenso ni descenso entre las dos principales categorías.

El artículo 35 establece que los últimos lugares de la tabla de cociente de la Liga MX no bajarán a Expansión y que el campeón de campeones de la categoría de plata no podrá subir al máximo circuito, conforme al acuerdo del Comité Ejecutivo de la FMF.

La federación defiende el modelo con el argumento de que busca garantizar la estabilidad económica de la Liga MX y evitar problemas financieros en los clubes que eventualmente lleguen a Primera División.

Bajo el esquema actual, la posibilidad de ocupar un lugar en la máxima categoría queda sujeta a la adquisición de una franquicia y al cumplimiento de los requisitos económicos y administrativos establecidos por la FMF, como ocurrió con Atlante, que adquirió el lugar de Mazatlán.

La controversia no se limita al tribunal deportivo. En el Congreso de la Unión se analiza una propuesta para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la intención de establecer legalmente el regreso del ascenso y descenso en las ligas profesionales.

Se trata de una ruta distinta al procedimiento ante el TAS. Si la iniciativa avanza, podría modificar el marco jurídico que regula la competencia y las condiciones para que un club cambie de categoría. Su alcance, sin embargo, dependerá del proceso legislativo y del texto que eventualmente se apruebe.

Mientras tanto, los reglamentos de la FMF siguen vigentes. El TAS ya rechazó las medidas cautelares que buscaban restablecer el ascenso y descenso de forma inmediata, por lo que el litigio continuará sobre el fondo del asunto.

Con la jornada 15, la Liga de Expansión se acerca al cierre de su fase regular y al inicio de la pelea por el título, pero para los clubes inconformes, ganar el torneo no representa la posibilidad de alcanzar la Liga MX por la vía deportiva.