¡Siguen en la cima! Barcelona vence al Athletic de Bilbao 0-1

El FC Barcelona consiguió una importante victoria como visitante tras derrotar 1-0 al Athletic de Bilbao en el estadio San Mamés, en un partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga española que se definió con un gol del joven atacante Lamine Yamal.

El encuentro fue disputado y con oportunidades para ambos equipos, pero el conjunto catalán logró aprovechar una de sus jugadas más claras en el segundo tiempo para quedarse con los tres puntos en una de las canchas más exigentes del futbol español.

Gol de Lamine Yamal define el partido

El momento decisivo llegó al minuto 68, cuando Lamine Yamal recibió un pase de Pedri cerca del área y sacó un potente disparo de pierna izquierda que terminó en el ángulo de la portería defendida por el Athletic.

La anotación rompió el equilibrio que se había mantenido durante gran parte del partido y permitió que el Barcelona tomara ventaja en el marcador en la recta final del encuentro.

Tras el gol, el conjunto catalán logró manejar el ritmo del juego y mantener la ventaja hasta el silbatazo final para asegurar el triunfo como visitante.

Athletic generó peligro en la primera mitad

Durante los primeros minutos del partido, el Athletic de Bilbao intentó imponer condiciones frente a su afición y generó algunas llegadas de peligro en el área rival.

Entre las acciones destacadas del primer tiempo se registró un disparo que terminó impactando el travesaño y una jugada que terminó en gol, pero que posteriormente fue anulada por posición adelantada.

A pesar de la presión del equipo local, el Barcelona logró mantener el orden defensivo y evitar que el marcador se moviera antes del descanso.

Triunfo clave para Barcelona en la liga

Con este resultado, el Barcelona se mantiene como líder de la clasificación en LaLiga y amplía su ventaja a cuatro puntos sobre el Real Madrid en la pelea por el campeonato.

La victoria también representa un resultado valioso para el conjunto blaugrana, ya que San Mamés es considerado uno de los estadios más complicados del futbol español.

Por su parte, el Athletic de Bilbao dejó escapar la oportunidad de sumar en casa y continúa en la zona media de la tabla, lo que complica sus aspiraciones de acercarse a los puestos de competiciones europeas.