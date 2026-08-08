Sigue la incógnita sobre futuro de Jenni Hermoso en Tigres

Trasciende que la delantera española habría rescindido su contrato con las Amazonas, que expiraba a finales de 2026, y se habría convertido en agente libre

El futuro de la futbolista española Jenni Hermoso, campeona del mundo en 2023, se mantiene en el aire, después de que su entrenador en Tigres, Pedro Martínez Losa, eludiera confirmar su continuidad y asegurara que "lo que vaya a ocurrir a partir de mañana" no depende de él.

"Es una jugadora que ha sido un estandarte de trabajo, de profesionalidad para todos nosotros. Sigue siendo una referencia a nivel del futbol femenino", declaró Martínez Losa ante los medios, unas palabras que mantienen la incógnita sobre el fututo inmediato de la jugadora madrileña. "Lo que vaya a ocurrir a partir de mañana no lo sé, no me pregunten a mí. En su momento se comunicará lo que se tenga que comunicar, pero no me corresponde a mí...", añadió el técnico español.

La incertidumbre sobre Hermoso se ha prolongado durante las últimas semanas. La delantera, de 36 años, no se ha incorporado a los entrenamientos de Tigres después de trabajar como comentarista de televisión durante el Mundial.

La española, de 36 años, no entró en la convocatoria para la final de Campeón de Campeonas ante América (del 27 de julio), y tampoco participó en el debut del Apertura frente al Puebla.

Medios especulan con que Hermoso habría rescindido su contrato con Tigres, que expiraba a finales de 2026, y se habría convertido en agente libre.

Su próximo destino podría estar en España, donde el Atlético de Madrid aparece como una de las principales opciones. El conjunto rojiblanco, en el que Hermoso debutó como profesional en 2004, ha mostrado interés por la delantera, que también tendría propuestas de otros clubes y ligas.

La posible salida de la española, exfutbolista también de los españoles Rayo Vallecano y Barcelona, del Tyreso sueco, del PSG francés y del Pachuca, pondría fin a una etapa de cuatro años en México, al que llegó en 2022.

Ganadora de numerosos títulos nacionales e internacionales, tanto a nivel de clubes como de selección, Hermoso podría ahora retornar a España.