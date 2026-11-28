En este momento ya se juega la batalla por el cetro nacional de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Américano entre los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Borregos del Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores Monterrey.
El estadio Gaspar Mass vive un ambiente de fiesta con la batalla entre los actuales monarcas de la ONEFA y los lanudos que van en busca de la revancha.
Los auriazules tienen 19 victorias consecutivas en liga mayor y recientemente vencieron a los albiazules en el clásico regio estudiantil de temporada regular.
TERMINA EL PARTIDO
Borregos es Campeón al ganar 27-14
CUARTO CUARTO
Pausa de los dos minutos
CUARTO CUARTO
Tigres falla en cuarta oportunidad y el Tec recupera el balón en el medio campo. Restan dos minutos y 22 segundos para finalizar el partido.
CUARTO CUARTO
Tigres inicia drive en su yarda 30, con cinco minutos y 33 segundos por jugarse del último cuarto
CUARTO CUARTO
Gol de campo de Borrgos, de 45 yardas de Roberto Medina... y el Tec aumenta la ventaja a 27-14
CUARTO CUARTO
Borregos quema su tercer y último tiempo fuera de la segunda mitad
CUARTO CUARTO
Alejandro Galván de Borregos intercepta pase y el Tec recupera el balón
CUARTO CUARTO
Touchdown del Tec, que con el extra de Roberto Medina toma ventaja de 24-14 a nueve nueve minutos y un segundo de finalizar el último cuarto
CUARTO CUARTO
Primero y 10 para el Tec, está en la yarda 31 de la uni
CUARTO CUARTO
Arranca con drive del tec
TERCER CUARTO
Termina el tercer cuarto... el Tec sigue arriba 17-14
TERCER CUARTO
Inicia drive del tec en su yarda 41
TERCER CUARTO
Restan un minuto y 45 segundos del tercer cuarto
TERCER CUARTO
Touchdown de Auténticos, Angel Alvarado; Fernando Álvarez conecta el extra y la UANL se acerca 17-14 en el marcador
TERCER CUARTO
Tigres se ubica en primera y gol, yarda 3 del Tec
TERCER CUARTO
La afición comienza a hacer la ola en la tribuna... y Borregos pide su segundo tiempo fuera de la segunda mitad
TERCER CUARTO
Borregos patea y Tigres inicia drive en su yarda 32
TERCER CUARTO
Tigres falla en cuarta oportunidad y el balón es de Borregos para iniciar drive en su yarda 35
TERCER CUARTO
Primero y 10 para Tigres, que llega a la yarda 40 del Tec
TERCER CUARTO
Restan 12 minutos y 24 segundos... y Tigres inicia ataque en su yarda 30
TERCER CUARTO
Touchdown del Tec, y con el extra de Roberto Medina se ponen arriba 17-7
TERCER CUARTO
Primer tiempo fuera del Tec en la segunda mitad
TERCER CUARTO
Primero y 10 para el Tec en la yarda 15 de Tigres
TERCER CUARTO
Arranca la segunda mitad, con Borregos recibiendo el ovoide
MEDIO TIEMPO
Finaliza el segundo cuarto .. El Tec está arriba 10-7 en el marcador
SEGUNDO CUARTO
Tercer tiempo fuera del Tec
SEGUNDO CUARTO
Gol de campo del Tec, dd Roberto Medina, de 29 yardas. Borregos se va arriba 10-7 a seis segundos de finalizar el segundo cuarto
SEGUNDO CUARTO
Segundo tiempo fuera del Tec, restan 44 segundos del segundo cuarto
SEGUNDO CUARTO
El Tec avanza hasta la yarda 19 de la uni... primero y 10
SEGUNDO CUARTO
Primero y 10 para el Tec, en medio campo
SEGUNDO CUARTO
Tigres despeja...y el Tec inicia drive en su yarda 22
SEGUNDO CUARTO
Primero y 10 de tigres, en la yarda 31 de su terreno
SEGUNDO CUARTO
Primero y 10 de tigres, en la yarda 31 de su terreno
SEGUNDO CUARTO
Falla el Tec intento de gol de campo e inicia drive de Auténticos, restan seis minutos y 32 segundos
SEGUNDO CUARTO
Primero y 10 para el Tec, yarda 14 de Tigres
SEGUNDO CUARTO
Primero y 10 para el tec, que esta en la yarda 30 de la uni
SEGUNDO CUARTO
El Tec inicia drive en la yarda 26 de su terreno
SEGUNDO CUARTO
Restan 10 minutos y 22 segundos del segundo cuarto
SEGUNDO CUARTO
Touchdown de Tigres, de Miguel Angel Rosales tras largo pase. Con el extra, se empata 7-7 el marcador
SEGUNDO CUARTO
Castigo para la UANL por interferencia ofensiva. 10 yardas de castigo para atrás
SEGUNDO CUARTO
Otro primero y 10 para Tigres, esta en la yarda 35 del Tec
SEGUNDO CUARTO
Primero y 10 de la UANL, que está en la yarda 39 de su terreno
SEGUNDO CUARTO
Borregos despeja e inicia drive de Tigres en la yarda 14 del terreno felino
SEGUNDO CUARTO
Inicia segundo cuarto con primero y 10 del tec
PRIMER CUARTO
Termina Primer cuarto... el tec va arriba 7-0
PRIMER CUARTO
inicia nuevo drive del Tec, que sigue arriba 7-0.
PRIMER CUARTO
Intenta Tigres gol de campo de 53 yardas... pero falla al quedarse corto
PRIMER CUARTO
Otro primero y 10 para los felinos, ya en la yarda 39 del Tec
PRIMER CUARTO
Primero y 10 de Tigres, hasta la yarda 46 del terreno felino
PRIMER CUARTO
Castigo para Tigres, que iniciará drive en la yarda 19
PRIMER CUARTO
Restan tres minutos y 16 segundos para finalizar el primer cuarto. La U recibe el balón para su tercer drive
PRIMER CUARTO
Touchdown del Tec, con corrida de Fernando Sarabia. Roberto Medina anota el extra y los Borregos ya ganan 7-0
PRIMER CUARTO
Primero y gol para el Tec en la yarda 8
PRIMER CUARTO
Entran las cadenas... cuarta y pulgadas para el Tec, en busca del primero y gol
PRIMER CUARTO
Primer tiempo fuera de Borregos, el marcador sigue empatado 0-0
PRIMER CUARTO
Primer primero y 10 del Tec
PRIMER CUARTO
Mala patada de despeje y el Tec inicia segundo drive en la yarda 30 del territorio de la uni
PRIMER CUARTO
Tigres despeja, y entrega balón al Tec
PRIMER CUARTO
A 10 minutos de finalizar el primer cuarto, el marcador está 0-0
PRIMER CUARTO
La UANL inicio segundo drive en yarda 20
PRIMER CUARTO
Ángel Ortiz bloquea intento de pase de Sarabia... El tec, a patear
PRIMER CUARTO
Detienen al quarterback de los lanudos, Fernando Sarabia
PRIMER CUARTO
Segunda salida en falso de Tigres... patean y Borregos inicia su primer drive
PRIMER CUARTO
Auténticos no logra avanzar y despejará en cuarta oportunidad
PRIMER CUARTO
Primer primero y 10 para los felinos, tras pase completo a Christian Espinosa. Balón en la yarda 30
Primer drive de los felinos
Desde la yarda 13. Primero y 10
PRIMER CUARTO
Inicia el partido
EL VOLADO
Lo gana Borregos... por lo que Auténticos, que atacará de sur a norte en el primer cuarro, recibe el balón. Patea Roberto Medina del Tec el kickoff
GRAN AMBIENTE
La famosa Jungla registra un lleno en las graderías, con mayoría de aficionados de la UANL por la localía.
PREVIO AL JUEGO
Ambos conjuntos saltan al emparrillado del Estadio Gaspar Mass