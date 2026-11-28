En este momento se juega la novena final de ONEFA entre los felinos y los lanudos en el Gaspar Mass; sigue el minuto a minuto.

En este momento ya se juega la batalla por el cetro nacional de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Américano entre los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Borregos del Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores Monterrey.

El estadio Gaspar Mass vive un ambiente de fiesta con la batalla entre los actuales monarcas de la ONEFA y los lanudos que van en busca de la revancha.

Los auriazules tienen 19 victorias consecutivas en liga mayor y recientemente vencieron a los albiazules en el clásico regio estudiantil de temporada regular.

TERMINA EL PARTIDO

Borregos es Campeón al ganar 27-14

CUARTO CUARTO

Pausa de los dos minutos

CUARTO CUARTO

Tigres falla en cuarta oportunidad y el Tec recupera el balón en el medio campo. Restan dos minutos y 22 segundos para finalizar el partido.

CUARTO CUARTO

Tigres inicia drive en su yarda 30, con cinco minutos y 33 segundos por jugarse del último cuarto

CUARTO CUARTO

Gol de campo de Borrgos, de 45 yardas de Roberto Medina... y el Tec aumenta la ventaja a 27-14

CUARTO CUARTO

Borregos quema su tercer y último tiempo fuera de la segunda mitad

CUARTO CUARTO

Alejandro Galván de Borregos intercepta pase y el Tec recupera el balón

CUARTO CUARTO

Touchdown del Tec, que con el extra de Roberto Medina toma ventaja de 24-14 a nueve nueve minutos y un segundo de finalizar el último cuarto

CUARTO CUARTO

Primero y 10 para el Tec, está en la yarda 31 de la uni

CUARTO CUARTO

Arranca con drive del tec

TERCER CUARTO

Termina el tercer cuarto... el Tec sigue arriba 17-14

TERCER CUARTO

Inicia drive del tec en su yarda 41

TERCER CUARTO

Restan un minuto y 45 segundos del tercer cuarto

TERCER CUARTO

Touchdown de Auténticos, Angel Alvarado; Fernando Álvarez conecta el extra y la UANL se acerca 17-14 en el marcador

TERCER CUARTO

Tigres se ubica en primera y gol, yarda 3 del Tec

TERCER CUARTO

La afición comienza a hacer la ola en la tribuna... y Borregos pide su segundo tiempo fuera de la segunda mitad

TERCER CUARTO

Borregos patea y Tigres inicia drive en su yarda 32

TERCER CUARTO

Tigres falla en cuarta oportunidad y el balón es de Borregos para iniciar drive en su yarda 35

TERCER CUARTO

Primero y 10 para Tigres, que llega a la yarda 40 del Tec

TERCER CUARTO

Restan 12 minutos y 24 segundos... y Tigres inicia ataque en su yarda 30

TERCER CUARTO

Touchdown del Tec, y con el extra de Roberto Medina se ponen arriba 17-7

TERCER CUARTO

Primer tiempo fuera del Tec en la segunda mitad

TERCER CUARTO

Primero y 10 para el Tec en la yarda 15 de Tigres

TERCER CUARTO

Arranca la segunda mitad, con Borregos recibiendo el ovoide

MEDIO TIEMPO

Finaliza el segundo cuarto .. El Tec está arriba 10-7 en el marcador

SEGUNDO CUARTO

Tercer tiempo fuera del Tec

SEGUNDO CUARTO

Gol de campo del Tec, dd Roberto Medina, de 29 yardas. Borregos se va arriba 10-7 a seis segundos de finalizar el segundo cuarto

SEGUNDO CUARTO

Segundo tiempo fuera del Tec, restan 44 segundos del segundo cuarto

SEGUNDO CUARTO

El Tec avanza hasta la yarda 19 de la uni... primero y 10

SEGUNDO CUARTO

Primero y 10 para el Tec, en medio campo

SEGUNDO CUARTO

Tigres despeja...y el Tec inicia drive en su yarda 22

SEGUNDO CUARTO

Primero y 10 de tigres, en la yarda 31 de su terreno

SEGUNDO CUARTO

Primero y 10 de tigres, en la yarda 31 de su terreno

SEGUNDO CUARTO

Falla el Tec intento de gol de campo e inicia drive de Auténticos, restan seis minutos y 32 segundos

SEGUNDO CUARTO

Primero y 10 para el Tec, yarda 14 de Tigres

SEGUNDO CUARTO

Primero y 10 para el tec, que esta en la yarda 30 de la uni

SEGUNDO CUARTO

El Tec inicia drive en la yarda 26 de su terreno

SEGUNDO CUARTO

Restan 10 minutos y 22 segundos del segundo cuarto

SEGUNDO CUARTO

Touchdown de Tigres, de Miguel Angel Rosales tras largo pase. Con el extra, se empata 7-7 el marcador

SEGUNDO CUARTO

Castigo para la UANL por interferencia ofensiva. 10 yardas de castigo para atrás

SEGUNDO CUARTO

Otro primero y 10 para Tigres, esta en la yarda 35 del Tec

SEGUNDO CUARTO

Primero y 10 de la UANL, que está en la yarda 39 de su terreno

SEGUNDO CUARTO

Borregos despeja e inicia drive de Tigres en la yarda 14 del terreno felino

SEGUNDO CUARTO

Inicia segundo cuarto con primero y 10 del tec

PRIMER CUARTO

Termina Primer cuarto... el tec va arriba 7-0

PRIMER CUARTO

inicia nuevo drive del Tec, que sigue arriba 7-0.

PRIMER CUARTO

Intenta Tigres gol de campo de 53 yardas... pero falla al quedarse corto

PRIMER CUARTO

Otro primero y 10 para los felinos, ya en la yarda 39 del Tec

PRIMER CUARTO

Primero y 10 de Tigres, hasta la yarda 46 del terreno felino

PRIMER CUARTO

Castigo para Tigres, que iniciará drive en la yarda 19

PRIMER CUARTO

Restan tres minutos y 16 segundos para finalizar el primer cuarto. La U recibe el balón para su tercer drive

PRIMER CUARTO

Touchdown del Tec, con corrida de Fernando Sarabia. Roberto Medina anota el extra y los Borregos ya ganan 7-0

PRIMER CUARTO

Primero y gol para el Tec en la yarda 8

PRIMER CUARTO

Entran las cadenas... cuarta y pulgadas para el Tec, en busca del primero y gol

PRIMER CUARTO

Primer tiempo fuera de Borregos, el marcador sigue empatado 0-0

PRIMER CUARTO

Primer primero y 10 del Tec

PRIMER CUARTO

Mala patada de despeje y el Tec inicia segundo drive en la yarda 30 del territorio de la uni

PRIMER CUARTO

Tigres despeja, y entrega balón al Tec

PRIMER CUARTO

A 10 minutos de finalizar el primer cuarto, el marcador está 0-0

PRIMER CUARTO

La UANL inicio segundo drive en yarda 20

PRIMER CUARTO

Ángel Ortiz bloquea intento de pase de Sarabia... El tec, a patear

PRIMER CUARTO

Detienen al quarterback de los lanudos, Fernando Sarabia

PRIMER CUARTO

Segunda salida en falso de Tigres... patean y Borregos inicia su primer drive

PRIMER CUARTO

Auténticos no logra avanzar y despejará en cuarta oportunidad

PRIMER CUARTO

Primer primero y 10 para los felinos, tras pase completo a Christian Espinosa. Balón en la yarda 30

Primer drive de los felinos

Desde la yarda 13. Primero y 10

PRIMER CUARTO

Inicia el partido

EL VOLADO

Lo gana Borregos... por lo que Auténticos, que atacará de sur a norte en el primer cuarro, recibe el balón. Patea Roberto Medina del Tec el kickoff

GRAN AMBIENTE

La famosa Jungla registra un lleno en las graderías, con mayoría de aficionados de la UANL por la localía.

PREVIO AL JUEGO

Ambos conjuntos saltan al emparrillado del Estadio Gaspar Mass