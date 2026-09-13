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Sigue en vivo y gratis el minuto a minuto del Clásico Regio 143

Por: INFO 7

12 Septiembre 2026, 17:50

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Tigres y Rayados se enfrentan en una edición más del partido más importante del norte del país. El Monterrey y los felinos quieren pelear por Liguilla

Sigue en vivo y gratis el minuto a minuto del Clásico Regio 143

MINUTO A MINUTO

Final del partido
Rayados 0-0 Tigres

Minuto 90
Melé en el área de Tigres, pero no cae gol de Rayados

Minuto 90
Cambio de Rayados, sale Oliver y entra Fidel Ambriz

Minuto 90
Agregan seis minutos

Minuto 88
Tiro desviado de Rodrigo Aguirre desde afuera del área

Minuto 87
Amonestan a Rafa Guerrero y Durdevic

Minuto 85
Cambio de Tigres, sale Brunetta y entra ozziel herrera

Minuto 81
Cambios de Tigres: salen Monreal y Franco, entran Rafa Guerrero y Emiliano Gomez

Minuto 76
Cambios de Rayados: salen Lucas Ocampos y Ricardo Chávez, y entran Aguirre y Durdevich

Minuto 72
Chicha dispara por encima del arco

Minuto 71
Se reanuda el encuentro

Minuto 70
Cambios de Tigres, salen Lainez y Romulo, y entran Chicha y Araujo

Minuto 68
Pausa de hidratación

Minuto 66
Cambio de Rayados,  sale Jesús Manuel Corona y entra Luca Orellano

Minuto 63
Nahuel Guzmán ataja cabezazo de Lucas Ocampos

Minuto 60
Amonestan a Stefan Medina

Minuto 58
Amonestan a Diego Rossi de Rayados

Minuto 54
Nahuel Guzmán desvía tiro de Jesús Manuel Corona

Minuto 54
Andrada desvia tiro de Brunetta de Tigres

Cambio 
Para la segunda mitad, sale Carlos Salcedo de Rayados por lesión,  y entra Stefan Medina

A los 18 segundos 
Tiro por encima de Hugo Cuypers de Rayados

Arranca el segundo tiempo 
Comienza la parte complementaria.  Ambos equipos están 0-0

Ovación 
Los aficionados de Rayados le aplauden al Monterrey al saltar a la cancha para el segundo tiempo

Termina el primer tiempo 
Rayados 0-0 Tigres

Minuto 45
Carlos Salcedo de Rayados sale de la cancha por molestia en el tobillo izquierdo

Minuto 45
Primer tiro a gol de Tigres,  Ricardo Monreal , pero ataja Andrada

Minuto 45
Agregan cinco minutos

Minuto 42
Tiro de Jesús Manuel Corona de Rayados por encima del arco

Minuto 36
Amonestan a Mauro Lainez

Minuto 35
Tigres escapa con ventaja numérica de jugadores al ataque,  pero desaprovecha

Minuto 34
Remate desviado de Orbelin Pineda, de Rayados, en jugada de tiro de esquina

Minuto 33
Diego Rossi dispara y desvia Nahuel

Minuto 32
Primer remate a gol de Rayados, que ataja Nahuel.

Minuto 30
Escasas emociones en el encuentro

Minuto 27
Se reanuda el encuentro

Minuto 25
Pausa de hidratación

Minuto 21
Y ambos clubes no registran tiros a gol

Minuto 13
Orbelín Pineda de Rayados escapa por izquierda, pero Rómulo Zwarg de Tigres le quita la pelota

Minuto 11
Tigres no ha pisado el área de Rayados

Minuto 7
Amonestan a Joaquim Pereira por falta sobre Hugo Cuypers

Primer aviso
En los primeros segundos,  Rayados aprovecha mala salida de Tigres y dispara desviado al arco

En el primer tiempo 
Tigres ataca hacia la portería de vestidores, y Rayados,  viceversa

Tradición 
Ambos clubes portan sus uniformes originales de local

Arranca el partido 
Inicia el primer tiempo

PREVIA

Se rinden honores a la bandera
Se entona el Himno Nacional de México

Saltan los equipos a la cancha 
Vucetich saluda a Matías Almeyda, previo al inicio del Clásico

 

ALINEACIONES

¡Abuchean a Vucetich!

A escasos minutos de que el silbante Ismael López Pañuelos indique el inicio de el Clásico Regio 143, el sonido local indicaba el cuadro titular que presentarían los Tigres de la UANL.

A ir nombrando a cada uno del 11 titular que saltaría al rectángulo verde del Estadio BBVA, se hace referencia al delantero uruguayo Rodrigo Aguirre y un sonoro abucheo se escuchó en todos los rincones del recinto. 

Pero, al llegar el turno de la dirección técnica de los de la 'U' y nombrar a su estratega Víctor Manuel Vucetich, el abucheo fue contundente; aunado a un grupo de reclamos de la afición del Monterrey.

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