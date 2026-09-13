Sigue en vivo y gratis el minuto a minuto del Clásico Regio 143

MINUTO A MINUTO
Final del partido
Rayados 0-0 Tigres
Minuto 90
Melé en el área de Tigres, pero no cae gol de Rayados
Minuto 90
Cambio de Rayados, sale Oliver y entra Fidel Ambriz
Minuto 90
Agregan seis minutos
Minuto 88
Tiro desviado de Rodrigo Aguirre desde afuera del área
Minuto 87
Amonestan a Rafa Guerrero y Durdevic
Minuto 85
Cambio de Tigres, sale Brunetta y entra ozziel herrera
Minuto 81
Cambios de Tigres: salen Monreal y Franco, entran Rafa Guerrero y Emiliano Gomez
Minuto 76
Cambios de Rayados: salen Lucas Ocampos y Ricardo Chávez, y entran Aguirre y Durdevich
Minuto 72
Chicha dispara por encima del arco
Minuto 71
Se reanuda el encuentro
Minuto 70
Cambios de Tigres, salen Lainez y Romulo, y entran Chicha y Araujo
Minuto 68
Pausa de hidratación
Minuto 66
Cambio de Rayados, sale Jesús Manuel Corona y entra Luca Orellano
Minuto 63
Nahuel Guzmán ataja cabezazo de Lucas Ocampos
Minuto 60
Amonestan a Stefan Medina
Minuto 58
Amonestan a Diego Rossi de Rayados
Minuto 54
Nahuel Guzmán desvía tiro de Jesús Manuel Corona
Minuto 54
Andrada desvia tiro de Brunetta de Tigres
Cambio
Para la segunda mitad, sale Carlos Salcedo de Rayados por lesión, y entra Stefan Medina
A los 18 segundos
Tiro por encima de Hugo Cuypers de Rayados
Arranca el segundo tiempo
Comienza la parte complementaria. Ambos equipos están 0-0
Ovación
Los aficionados de Rayados le aplauden al Monterrey al saltar a la cancha para el segundo tiempo
Termina el primer tiempo
Rayados 0-0 Tigres
Minuto 45
Carlos Salcedo de Rayados sale de la cancha por molestia en el tobillo izquierdo
Minuto 45
Primer tiro a gol de Tigres, Ricardo Monreal , pero ataja Andrada
Minuto 45
Agregan cinco minutos
Minuto 42
Tiro de Jesús Manuel Corona de Rayados por encima del arco
Minuto 36
Amonestan a Mauro Lainez
Minuto 35
Tigres escapa con ventaja numérica de jugadores al ataque, pero desaprovecha
Minuto 34
Remate desviado de Orbelin Pineda, de Rayados, en jugada de tiro de esquina
Minuto 33
Diego Rossi dispara y desvia Nahuel
Minuto 32
Primer remate a gol de Rayados, que ataja Nahuel.
Minuto 30
Escasas emociones en el encuentro
Minuto 27
Se reanuda el encuentro
Minuto 25
Pausa de hidratación
Minuto 21
Y ambos clubes no registran tiros a gol
Minuto 13
Orbelín Pineda de Rayados escapa por izquierda, pero Rómulo Zwarg de Tigres le quita la pelota
Minuto 11
Tigres no ha pisado el área de Rayados
Minuto 7
Amonestan a Joaquim Pereira por falta sobre Hugo Cuypers
Primer aviso
En los primeros segundos, Rayados aprovecha mala salida de Tigres y dispara desviado al arco
En el primer tiempo
Tigres ataca hacia la portería de vestidores, y Rayados, viceversa
Tradición
Ambos clubes portan sus uniformes originales de local
Arranca el partido
Inicia el primer tiempo
PREVIA
Se rinden honores a la bandera
Se entona el Himno Nacional de México
Saltan los equipos a la cancha
Vucetich saluda a Matías Almeyda, previo al inicio del Clásico
ALINEACIONES
¡NUESTRA ALINEACIÓN!👊🏼🔥¡VAMOS, PANDILLA!🇫🇮🗣️@HospitalAngeles Valle Oriente pic.twitter.com/Pv8hbcqWns— Rayados (@Rayados) September 13, 2026
🐯🔥👉🏼 ¡Así salta La U de Nuevo León a la cancha en esta noche de Clásico! ¡Con todo, equipo!@CEMEXMx pic.twitter.com/1Pri3wgz80— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 13, 2026
¡Abuchean a Vucetich!
A escasos minutos de que el silbante Ismael López Pañuelos indique el inicio de el Clásico Regio 143, el sonido local indicaba el cuadro titular que presentarían los Tigres de la UANL.
A ir nombrando a cada uno del 11 titular que saltaría al rectángulo verde del Estadio BBVA, se hace referencia al delantero uruguayo Rodrigo Aguirre y un sonoro abucheo se escuchó en todos los rincones del recinto.
Pero, al llegar el turno de la dirección técnica de los de la 'U' y nombrar a su estratega Víctor Manuel Vucetich, el abucheo fue contundente; aunado a un grupo de reclamos de la afición del Monterrey.