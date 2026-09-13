Sigue en vivo y gratis el minuto a minuto del Clásico Regio 143

Tigres y Rayados se enfrentan en una edición más del partido más importante del norte del país. El Monterrey y los felinos quieren pelear por Liguilla

MINUTO A MINUTO

Final del partido

Rayados 0-0 Tigres

Minuto 90

Melé en el área de Tigres, pero no cae gol de Rayados

Minuto 90

Cambio de Rayados, sale Oliver y entra Fidel Ambriz

Minuto 90

Agregan seis minutos

Minuto 88

Tiro desviado de Rodrigo Aguirre desde afuera del área

Minuto 87

Amonestan a Rafa Guerrero y Durdevic

Minuto 85

Cambio de Tigres, sale Brunetta y entra ozziel herrera

Minuto 81

Cambios de Tigres: salen Monreal y Franco, entran Rafa Guerrero y Emiliano Gomez

Minuto 76

Cambios de Rayados: salen Lucas Ocampos y Ricardo Chávez, y entran Aguirre y Durdevich

Minuto 72

Chicha dispara por encima del arco

Minuto 71

Se reanuda el encuentro

Minuto 70

Cambios de Tigres, salen Lainez y Romulo, y entran Chicha y Araujo

Minuto 68

Pausa de hidratación

Minuto 66

Cambio de Rayados, sale Jesús Manuel Corona y entra Luca Orellano

Minuto 63

Nahuel Guzmán ataja cabezazo de Lucas Ocampos

Minuto 60

Amonestan a Stefan Medina

Minuto 58

Amonestan a Diego Rossi de Rayados

Minuto 54

Nahuel Guzmán desvía tiro de Jesús Manuel Corona

Minuto 54

Andrada desvia tiro de Brunetta de Tigres

Cambio

Para la segunda mitad, sale Carlos Salcedo de Rayados por lesión, y entra Stefan Medina

A los 18 segundos

Tiro por encima de Hugo Cuypers de Rayados

Arranca el segundo tiempo

Comienza la parte complementaria. Ambos equipos están 0-0

Ovación

Los aficionados de Rayados le aplauden al Monterrey al saltar a la cancha para el segundo tiempo

Termina el primer tiempo

Rayados 0-0 Tigres

Minuto 45

Carlos Salcedo de Rayados sale de la cancha por molestia en el tobillo izquierdo

Minuto 45

Primer tiro a gol de Tigres, Ricardo Monreal , pero ataja Andrada

Minuto 45

Agregan cinco minutos

Minuto 42

Tiro de Jesús Manuel Corona de Rayados por encima del arco

Minuto 36

Amonestan a Mauro Lainez

Minuto 35

Tigres escapa con ventaja numérica de jugadores al ataque, pero desaprovecha

Minuto 34

Remate desviado de Orbelin Pineda, de Rayados, en jugada de tiro de esquina

Minuto 33

Diego Rossi dispara y desvia Nahuel

Minuto 32

Primer remate a gol de Rayados, que ataja Nahuel.

Minuto 30

Escasas emociones en el encuentro

Minuto 27

Se reanuda el encuentro

Minuto 25

Pausa de hidratación

Minuto 21

Y ambos clubes no registran tiros a gol

Minuto 13

Orbelín Pineda de Rayados escapa por izquierda, pero Rómulo Zwarg de Tigres le quita la pelota

Minuto 11

Tigres no ha pisado el área de Rayados

Minuto 7

Amonestan a Joaquim Pereira por falta sobre Hugo Cuypers

Primer aviso

En los primeros segundos, Rayados aprovecha mala salida de Tigres y dispara desviado al arco

En el primer tiempo

Tigres ataca hacia la portería de vestidores, y Rayados, viceversa

Tradición

Ambos clubes portan sus uniformes originales de local

Arranca el partido

Inicia el primer tiempo

PREVIA

Se rinden honores a la bandera

Se entona el Himno Nacional de México

Saltan los equipos a la cancha

Vucetich saluda a Matías Almeyda, previo al inicio del Clásico

ALINEACIONES