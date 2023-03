Sigue el rumor del cambio de equipo de Martinoli y García

La negativa de los comentaristas a contestar reaviva los rumores de que han sido fichados por un nuevo equipo y el cambio parece inminente

Por: Juan Pablo Garza

Marzo 08, 2023, 11:27

De visita en Monterrey, los exitosos comentaristas deportivos Christian Martinoli y Luis García, atendieron brevemente a nuestras cámaras, la popular dupla televisiva fue cuestionada sobre la relevancia del fútbol regio a nivel nacional.

“Bueno pues ha crecido mucho desde lo económico y evidentemente ya son protagonistas siempre contendientes al título, pero evidentemente eso ya es un hecho hoy en México pues ojalá varios equipos pudieran tener el acceso económico que tienen los cuadros regiomontanos”

Ante los cambios que vive la selección mexicana, también nos dijeron sus expectativas sobre Diego Cocca como director técnico de la Selección Mexicana

“Me parece que es un tipo sobrio, trabajador que ha sido campeón en Argentina con Racing y qué ha sido bicampeón con el Atlas, hay que ser bicampeón Atlas después de 70 años a mí en lo particular me parece una buena elección en el entendido de que todos los demás estaban en la misma franja”

Además de Diego Cocca, otros directores técnicos han decidido cambiar de equipo como fue el Tuca Ferretti y Martinoli abordo este tema

“Me parece que el cruz azul trae mejor cuerpo técnico que la selección… no seas infame… yo creo que sí… digo más experiencia, más sitio, Memo Vázquez ahí metido… más títulos…, pero bueno ojalá que le vaya bien al Cruz Azul que me parece que ha agarrado un técnico interesante”

Tremenda sorpresa fue la que nos llevamos al intentar preguntarles sobre sus planes a futuro, derivado de los fuertes rumores que han surgido sobre un cambio de equipo

“Ha habido muchos cambios y hay rumores de qué ustedes van a cambiar de equipo qué opiniones merece… no de ese tema no. Yo prefiero no hablar, no podemos hablar de esto… una premisa por favor… no, no es necesario ahorita… señor García que nos puede decir… adiós… por favor algo”

La negativa de los comentaristas a contestar reaviva los rumores de que han sido fichados por un nuevo equipo, el cambio parece inminente y será en próximos días en los que se tendrá certeza de esta noticia que sin duda cimbrará al deporte mexicano.