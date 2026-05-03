Sigue el minuto a minuto de los cuartos de final Tigres vs Chivas

El conjunto felino llega con el impulso de su localía tras clasificar como séptimo, mientras que el Rebaño busca trasladar su buen desempeño del torneo

Finaliza el encuentro, Tigres 3-1 Chivas

Minuto 90+2 Tiro de esquina para Chivas

Minuto 90+2 Tarjeta amarilla para el recién ingresado Rafael Guerrero

Minuto 90+1' Tiro de esquina por parte de Chivas

Minuto 90' Se agregan 5 minutos de compensación

Minuto 86' Doble modificación por parte de Tigres, Salen Diego Lainez y Juan Brunetta, e ingresan Vladimir Loroña y André-Pierre Gignac

Minuto 82' Tiro de esquina por parte de Chivas

Minuto 79' Modificación por parte de Chivas, Sale Ricardo Marín e ingresa Sergio Aguayo

Minuto 79' Modificación por parte de Tigres, Sale Jesús Angulo e ingresa Rafael Guerrero

Minuto 76' Ángel Correa realiza disparo que termina desviado de la porteria de Chivas

Minuto 74' Juan Brunetta falla disparo tras un contragolpe iniciado después de un ataque por parte de Chivas

Minuto 67' Doble modificación por parte de Chivas, salen Efraín Álvarez y Richard Ledezma e ingresan Yael Padilla y Miguel Gómez

Minuto 64' Modificación por parte de Tigres, Sale Rodrigo Aguirre e ingresa Juan Pablo Vigón

Minuto 64' Diego Sánchez encara y manda un centro que termina sin peligro alguno

Minuto 60' Tigres se acerca para el cuarto gol, sin embargo el disparo termina desviado

Minuto 55' GOOOOOOOOOL DE TIGRES, el recien ingresado Diego 'Chicha' Sánchez marca el tercero en un gran contragolpe, Tigres 3-1 Chivas

Minuto 52' GOOOOOOOOOOL DE TIGRES, Juan Brunetta define con una volea para ampliar el marcador, Tigres 2-1 Chivas

Minuto 49' Chivas genera llegada de peligro, pero no culmina en gol

Tigres inicia el segundo tiempo con una modificación, salió Francisco Reyes e ingresa Diego 'Chicha' Sánchez

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Finaliza el primer tiempo, Tigres 1-1 Chivas

Minuto 45+3' Óscar Whalley hace otra gran atajada tras un disparo de Juan Brunetta

Minuto 45', Se compensan seis minutos

Minuto 45+1, GOOOOOOOOOOL DE TIGRES, Jesús Angulo remata de cabeza y marca el empate, Tigres 1-1 Chivas

Minuto 43' Gran atajada del arquero Óscar Whalley tras un fuerte disparo de Juan Brunetta

Minuto 42' Tiro libre para Tigres, cerca del area grande de Chivas de la porteria defendida por Óscar Whalley

Minuto 37' Tarjeta amarilla para Fernando Gorriarán de Tigres

Minuto 32' Rodrigo Aguirre de Tigres y Omar Govea de Chivas reciben tarjeta amarilla tras encararse

Minuto 31' Óscar Whalley hace una gran atajada tras un cabezazo de Rodrigo Aguirre

Minuto 30' Tigres sigue en busca del empate, pero sus llegadas no inquietan al arquero rival. Los felinos siguen sin registrar tiro a gol

Minuto 24' Tiro de esquina para Tigres

Minuto 20' Tigres sigue sin realizar un solo tiro a gol

Minuto 16' Se hace oficial el gol del Guadalajara, Tigres 0-1 Chivas

Minuto 13' Se esta revisando la anotación en el VAR bajo posible falta hacia Romulo Zwarg

Minuto 11' GOOOOOL DE CHIVAS, Ricardo Marín convierte para el rebaño sagrado, Tigres 0-1 Chivas

Minuto 8' Juan Brunetta de Tigres le da un manotazo accidental a un rival

Minuto 6' Tiro de esquina para Chivas

Minuto 5' Tigres no ha pasado el área enemiga

Minuto 2' Chivas pisa el área de Tigres, pero no finaliza con tiro a gol

ARRANCA EL PARTIDO

Comienza la liguilla del Clausura 2026 con un duelo que enfrenta presente e historia: Tigres UANL recibe a Chivas de Guadalajara en el Estadio Universitario por la ida de los cuartos de final, en una serie que promete intensidad desde el arranque.

El conjunto felino llega con el impulso de su localía tras clasificar como séptimo, mientras que el Rebaño busca trasladar su buen desempeño del torneo regular a la fase decisiva. El antecedente más reciente favorece a los regiomontanos, que en esta misma campaña firmaron una actuación contundente al imponerse 4-1 en el “Volcán”, en un partido donde aprovecharon su contundencia ofensiva y marcaron diferencias desde los primeros minutos.

Aquel resultado dejó claro el potencial de Tigres cuando encuentra espacios, pero la historia en liguilla presenta otro escenario: Chivas ha salido adelante en tres de las cuatro series que ha disputado ante los universitarios en fase final, un dato que equilibra la balanza y añade un componente extra a la eliminatoria.

Con ese contraste entre el dominio reciente de Tigres y la ventaja histórica de Guadalajara en instancias definitivas, el duelo arranca con ingredientes de revancha, presión y un boleto a semifinales en juego.