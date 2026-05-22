Sigue el minuto a minuto de la final de ida Cruz Azul vs. Pumas

Minuto a minuto
Se acaba el partido
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Pumas salió con vida del Estadio Ciudad de los Deportes después de un partido dominado por Cruz Azul, quienes no pudieron vencer a la defensa universitaria y el marco custodiado por Keylor Navas.
Minuto 90+2
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Pumas se vuelve a salvar
Minuto 90
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
¡Cuatro más!
Se agregan cuatro minutos
Minuto 89
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
¡Se salva la "Maquina"!
Robert Morales sacudió la cabaña de Kevin Mier con un disparo al travesaño
Minuto 85
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Efraín responde a los cambios de Huiqui
Entra: Bennevendo
Sale: Uriel Antuna
Minuto 81
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Joel Huiqui realiza otros dos cambios
Entran: Amaury Morales y Luka Romero
Salen: José Paradela y Omar Campos
Minuto 70
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Otro amonestado
Pedro Vite, de Pumas, es amonestado tras una falta sobre Gabril Fernández en medio campo
Minuto 63
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Cruz Azul hace su primer cambio
Entra: Gabriel Fernández
Sale: Christian Ebere
Minuto 56
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Kevin Mier hace su primera aparición en el partido
El meta cruzazulino sale a achicar a Uriel Antuna, que entraba solo al área y Pumas consigue tiro de esquina
Minuto 56
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Pumas quema su primer cambio
Entra: Adalberto Carrasquilla
Sale: Juninho Vieira
Minuto 56
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Primer amonestado para Pumas
Álvaro Angulo tras llegar tarde a un despeje
Minuto 54
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
"La Máquina" consigue otro tiro de esquina tras la parada de Keylor a un tiro de Palavecino
Minuto 49
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Segunda amarilla para Cruz Azul
Amaury García es amonestado tras cometerle una falta a Jordan Carrillo
Minuto 48
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Pumas se vuelve a salvar
Charly Rodríguez saca un disparo que pega en la base del poste
Minuto 47
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Pumas tiene su primer tiro a puerta en la segunda parte
Inicia el segundo tiempo
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Termina el primer tiempo
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Ambos equipos se van sin hacerse daño. Pumas se salva en un primer tiempo dominado por Cruz Azul
Minuto 45
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
¡Cuatro más!
Añaden cuatro minutos de compensación
Minuto 42
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
La primera amarilla
Jeremy Márquez es amonestado tras cortar una contra de Jordan Carrillo
Minuto 41
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Cruz Azul consigue un tiro de esquina tras un centro tapado por Pumas
Minuto 38
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Macarcan falta a favor de Pumas tras una entrada contra Jordan Carrillo
Minuto 35
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Keylor Navas detiene sin dificultad un cabezazo de José Paradela
Minuto 28
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
¡No fue penal!
Revierten la decisión tras la revisión en el VAR
Minuto 26
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Mandan al VAR para checar la falta dentro del área
Minuto 25
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Marcan penal para Cruz Azul tras una falta a Charly Rodríguez
Minuto 17
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Los jugadores de ambos equipos desatan una pequeña bronca tras una falta
Minuto 15
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Keylor Navas vuelve a salvar al conjunto auriazul al realizar una tercera atajada
Minuto 10
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Tiro de esquina de Cruz Azul
Minuto 9
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Keylor Navas hace una segunda gran atajada para evitar la primera anotación de Cruz Azul
Minuto 6
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Tiro de esquina de Cruz Azul
Minuto 5
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Tiro de esquina de Cruz Azul
Minuto 5
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Keylor Navas ataja un potente tiro cruzado de Christian Ebere que envía a tiro de esquina
Minuto 3
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Tiro a puerta que sale desviado por parte de Agustín Palavecino
Minuto 1
Cruz Azul 0 - 0 Pumas
Inicia el primer tiempo
La "máquina" de Joel Huiqui, bien aceitada desde su llegada, se medirá este viernes a los superlíderes Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.
Para este encuentro, Cruz Azul llega como favorito, pues además de jugar como "local" (administrativamente), también es un plantel con más experiencia en finales y en Liguilla.
Por su parte, los dirigidos por Efraín Juárez llegan como superlíderes del Clausura 2026 y después de eliminar a América y Pachuca en partidos que no parecían complicados, pero que terminaron siendo llaves difíciles para el conjunto universitario.
Finales entre Cruz Azul y Pumas
- Temporada 1978-79 → ganó Cruz Azul
- Temporada 1980-81 → ganó Pumas
- Clausura 2026 → final actualmente en disputa