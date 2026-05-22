Sigue el minuto a minuto de la final de ida Cruz Azul vs. Pumas

La escuadra cementera, dirigida por Joel Huiqui, recibe a los superlíderes Pumas de Efraín Juárez en el duelo de ida de la final del Clausura 2026

Minuto a minuto

Se acaba el partido

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Pumas salió con vida del Estadio Ciudad de los Deportes después de un partido dominado por Cruz Azul, quienes no pudieron vencer a la defensa universitaria y el marco custodiado por Keylor Navas.

Minuto 90+2

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Pumas se vuelve a salvar

Minuto 90

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

¡Cuatro más!

Se agregan cuatro minutos

Minuto 89

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

¡Se salva la "Maquina"!

Robert Morales sacudió la cabaña de Kevin Mier con un disparo al travesaño



Minuto 85

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Efraín responde a los cambios de Huiqui

Entra: Bennevendo

Sale: Uriel Antuna

Minuto 81

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Joel Huiqui realiza otros dos cambios

Entran: Amaury Morales y Luka Romero

Salen: José Paradela y Omar Campos

Minuto 70

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Otro amonestado

Pedro Vite, de Pumas, es amonestado tras una falta sobre Gabril Fernández en medio campo

Minuto 63

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Cruz Azul hace su primer cambio

Entra: Gabriel Fernández

Sale: Christian Ebere

Minuto 56

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Kevin Mier hace su primera aparición en el partido

El meta cruzazulino sale a achicar a Uriel Antuna, que entraba solo al área y Pumas consigue tiro de esquina

Minuto 56

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Pumas quema su primer cambio

Entra: Adalberto Carrasquilla

Sale: Juninho Vieira

Minuto 56

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Primer amonestado para Pumas

Álvaro Angulo tras llegar tarde a un despeje

Minuto 54

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

"La Máquina" consigue otro tiro de esquina tras la parada de Keylor a un tiro de Palavecino

Minuto 49

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Segunda amarilla para Cruz Azul

Amaury García es amonestado tras cometerle una falta a Jordan Carrillo



Minuto 48

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Pumas se vuelve a salvar

Charly Rodríguez saca un disparo que pega en la base del poste

Minuto 47

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Pumas tiene su primer tiro a puerta en la segunda parte

Inicia el segundo tiempo

Cruz Azul 0 - 0 Pumas



Termina el primer tiempo

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Ambos equipos se van sin hacerse daño. Pumas se salva en un primer tiempo dominado por Cruz Azul



Minuto 45

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

¡Cuatro más!

Añaden cuatro minutos de compensación

Minuto 42

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

La primera amarilla

Jeremy Márquez es amonestado tras cortar una contra de Jordan Carrillo

Minuto 41

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Cruz Azul consigue un tiro de esquina tras un centro tapado por Pumas

Minuto 38

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Macarcan falta a favor de Pumas tras una entrada contra Jordan Carrillo

Minuto 35

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Keylor Navas detiene sin dificultad un cabezazo de José Paradela

Minuto 28

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

¡No fue penal!

Revierten la decisión tras la revisión en el VAR

Minuto 26

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Mandan al VAR para checar la falta dentro del área

Minuto 25

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Marcan penal para Cruz Azul tras una falta a Charly Rodríguez

Minuto 17

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Los jugadores de ambos equipos desatan una pequeña bronca tras una falta

Minuto 15

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Keylor Navas vuelve a salvar al conjunto auriazul al realizar una tercera atajada

Minuto 10

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Tiro de esquina de Cruz Azul

Minuto 9

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Keylor Navas hace una segunda gran atajada para evitar la primera anotación de Cruz Azul

Minuto 6

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Tiro de esquina de Cruz Azul

Minuto 5

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Tiro de esquina de Cruz Azul

Minuto 5

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Keylor Navas ataja un potente tiro cruzado de Christian Ebere que envía a tiro de esquina

Minuto 3

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Tiro a puerta que sale desviado por parte de Agustín Palavecino

Minuto 1

Cruz Azul 0 - 0 Pumas

Inicia el primer tiempo

La "máquina" de Joel Huiqui, bien aceitada desde su llegada, se medirá este viernes a los superlíderes Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

Para este encuentro, Cruz Azul llega como favorito, pues además de jugar como "local" (administrativamente), también es un plantel con más experiencia en finales y en Liguilla.

Por su parte, los dirigidos por Efraín Juárez llegan como superlíderes del Clausura 2026 y después de eliminar a América y Pachuca en partidos que no parecían complicados, pero que terminaron siendo llaves difíciles para el conjunto universitario.

Finales entre Cruz Azul y Pumas