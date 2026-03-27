Sigue aqui el minuto a minuto del partido Bolivia vs Surinam

Ambas selecciones disputan la Semifinal del Play-Off Intercontinental y buscan el pase a la Final, para luchar por un boleto para el Mundial 2026

Fin del partido

Bolivia remonta y vence 2-1 a Surinam

MINUTO 90+3

Miguel Terceros, de Bolivia, es amonestado.

MINUTO 90

Se agregan 10 minutos

MINUTO 82

Surinam no se rinde e intenta emparejar los cartones en los últimos minutos para forzar los tiempos extra.

MINUTO 78

Gol de Bolivia que remonta y se va arriba 2-1 con gol de Terceros, que ejecuta bien el penalti.

MINUTO 77

Penalti a favor de Bolivia, por falta de Abena.

MINUTO 73

Bolivia va por la remontada y realiza un cambio: sale Monteiro y entra Godoy

MINUTO 71

Gol de Bolivia. Paniagua empareja los cartones 1-1.

MINUTO 66

Bogarde de Surinam es amonestado… y enseguida se da pausa para la hidratación de jugadores por el calor.

MINUTO 64

Comienzan las molestias físicas en el campo. Primero, el portero de Surinam tuvo una aparente lesión en el campo, pero fue atendido y podrá continuar con el encuentro. Enseguida, Van Gelderem sufre calambres al barrerse para robar el esférico, pero tuvo que ser atendido por este problema muscular.

MINUTO 60

Surinam, que al medio tiempo hizo un cambio (salió Jean-Paul Boetius y entró Radinio Balker), intenta mantener la ventaja en el partido, en busca de llegar a la Final.

MINUTO 58

La selección de Bolivia realiza un cambio: sale del terreno de juego Cuéllar y entra Paniagua

MINUTO 53

Bolivia intenta emparejar los cartones, muestra dominio de balón, pero no lo refleja en el marcador.

MINUTO 50

Surinam no se conforma con el gol… y va por más, ya que tuvo tiro libre directo a su favor, pero despeja la defensa boliviana.

LLEGA EL INVITADO

Van Gelderen es el autor del gol al encontrarse con un balón en el área chica y mandarlo al fondo del arco para darle la ventaja a Surinam

MINUTO 47

Gol de Surinam, que se va arriba 1-0

A PUNTO DE ARRANCAR EL SEGUNDO TIEMPO

Ambas selecciones ya saltan al terreno de juego para la parte complementaria. De mantenerse el empate tras los 90 minutos reglamentarios habrá tiempo extra; de permanecer la igualada en el alargue, habrá serie de penaltis.

MINUTO 48

Finaliza el primer el tiempo con el marcador 0-0.

MINUTO 45

Se agregan tres minutos de compensación.

MINUTO 34

Surinam genera llegadas de peligro al área de Bolivia, pero no estremece la red.

MINUTO 22

El árbitro central decreta pausa de hidratación por el calor.

MINUTO 16

Primera a amonestación del encuentro, es para Boetius de Surinam por cortar un avance de Bolivia.

MINUTO 14

Los bolivianos se acercan con remate de cabeza que pasa por encima del arco.

MINUTO 12

Surinam se planta en el área enemiga, donde se presentan una serie de rebotes, pero no anotan.

MINUTO 7

La selección de Bolivia domina el juego, pero no lo refleja en el marcador.

MINUTO 4

Surinam cobra un tiro de esquina, pero no pasa algo; es su primera aproximación.