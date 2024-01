 Siempre nos visualizamos como campeonas: Jana Gutiérrez

Tigres Femenil tiene un aplastante reinado en la Liga Mx, con 6 títulos en su haber, pero tal parece que no es suficiente para las apodadas Amazonas, y Jana Gutiérrez durante el Media Day que organizó el club felino, habló sobre la mentalidad del equipo;

"Pues obviamente siempre nos visualizamos ahí (en finales y como campeonas) pero no nos confiamos y estamos trabajando todos los días para lograrlo", comentó para los medios presentes.

Para esta temporada el conjunto felino rompió el mercado con fichajes de alto calibre, como Thembi Kgatlana, Jennifer Hermoso y Alison González, y Jana Gutiérrez se encuentra contenta con las incorporaciones; "Bastante bien porque todas estamos muy felices de poder tener grandes jugadoras dentro de este equipo".

A pesar de que muchis las consideran las amplias favoritas para ser campeonas de la Liga, Jana no despega los pies de la tierra, y se mantiene humilde al respecto; "Es que yo no puedo asegurar nada, porque como lo había comentado el torneo favorito no eramos favoritas y terminamos quedando campeonas, creo que nunca puedes asegurar algo".

Tigres Femenil sostendrán su siguiente duelo este próximo jueves contra Cruz Azul en el duelo correspondiente a la Jornada 6

