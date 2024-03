Siboldi quiere quedarse mucho tiempo con los Tigres

Esta mañana el conjunto felino saltó al campo para encarar el duelo amistoso en contra del York United, equipo proveniente de Canadá, esto para mantener el ritmo mostrado en los últimos encuentros durante la fecha FIFA.

El equipo dirigido por Robert Dante Siboldi salió al terreno de juego con; Miguel Ortega; Eduardo Tercero, Juan Purata, Diego Reyes, Jaime; Eugenio Pizzuto, Juan Pablo Vigón, Juan Luna, Luis Quiñones; Sebastián Córdova y Nicolás Ibáñez.

El encuentro constó de 2 tiempos de 35 minutos, Pizzuto abrió el marcador al minuto 26 después de un rechace defensivo tras un tiro de esquina, donde el jugador de la Sub23 aprovechó la segunda jugada para rematar al arco y anotar el único gol del partido.

Para la segunda mitad salió del campo Sebastián Córdova después de recibir un golpe en los minutos finales de la primera parte, además de Luis Quiñones, en su lugar entraron los canteranos; Jose Acevedo y Leonel Prieto.

Por otra parte, Javier Aquino bajó al campo por primera vez esta semana, después de hacer trabajo diferenciado por molestias musculares, hoy estuvo trotando y haciendo ejercicios físicos de la mano del fisioterapeuta del equipo, caso contrario de Chuy Garza y Diego Lainez, quienes siguen haciendo rehabilitación en el gimnasio por lesión.

Tigres continuará con entrenamientos para encarar su duelo ante Puebla el próximo viernes 29 en el duelo correspondiente a la Jornada 13 del presente torneo.

"Me quiero quedar hasta que la directiva no quiera que esté... un MDC si me quita el sueño", Robert Dante Siboldi.

Tras la victoria por la mínima en el duelo amistoso ante York United, Robert Dante Siboldi, estratega del equipo de Tigres, habló en conferencia de prensa sobre el duelo disputado y el "paron" por la fecha FIFA.

"Sin duda que nos viene bien esta fecha fifa para recuperar a algunos jugadores, pudimos tener la oportunidad de tener un amistoso, nos vino bien para los que tienen menos minutos y poder equiparar al equipo, nos vino bien para descansar, desde que empezó el torneo entre viajes no habíamos podido tener un momento de recuperación y descanso, por eso nos vino bien", comentó el DT felino.

En los últimos días, Siboldi se puso en los reflectores debido a su renovación con la U, al respecto comentó se siente tranquilo; "Tranquilo con el tema de la renovación se está hablando, negioacianco y va por buen camino, no estoy inquieto, estoy tranquilo, enfocado con el equipo en ambos torneos y eso es bastante suficiente".

A pesar de que Robert se ha caracterizado por tener contratos cortos durante su carrera como DT, confesó que quiere quedarse mucho tiempo en la U; "Me quiero quedar hasta que la directiva no quiera que esté más, quiero dejar en claro que al principio dije un año porque los primeros 3 meses fue muy vertiginoso todo... Ahora estamos con la expectativa y confianza de hacer una renovación por un periodo más largo, me gustaría porque sería un proceso normal que ya empezamos con la transición de ir poco a poco con el equipo renovándose".

Además, sé abrió sobre sus objetivos en el club y comentó su deseo de estar en un Mundial de Clubes; "De repente no soy expresivo o demuestro muchas cosas pero soy ganador, tengo todas esas metas como DT que no pude vivir como jugador, mis objetivos es estar siempre arriba, estar en un MDC sería lo máximo y aspiramos a eso, por eso estamos disputando los dos torneos como si fuera uno, sin dar un respiro al torneo local, estamos enfocados en el local por la importancia de poder incrementar las estrellas para el club, pero estar en un MDC si me quita el sueño, me encantaría lograr el pase porque el equipo lo merece"

El equipo de Siboldi continuará con entrenamientos después de unos días de descanso, y se preparará para su compromiso correspondiente a la Jornada 13 ante Puebla, el próximo viernes 29 en el estadio Cuahutemoc.

