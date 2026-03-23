Si hubo remontada... de Juárez: Tigres pierde 1-0 ante 'Bravos'

Los felinos desaprovecharon una ventaja de 1-0 en el marcador y complican su situación en la tabla general, y que están tres puntos de salir de zona de Liguilla

Los Tigres de la remontada en Concachampions se quedaron en San Nicolas de los Garza, Nuevo León, y este domingo perdieron 2-1 de visita contra Bravos de Juárez, que arrancaron el duelo como sitio 15 de la Tabla General, en duelo de la Fecha 12 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Con este resultado, los auriazules complican su situación en el pelotón, al grado que están a tres puntos de distancia de quedar fuera de zona de Liguilla.

Los dirigidos por Guido Pizarro ganaban 1-0 con gol de Joaquim Pereira, pero los fronterizos le remontaron con tantos de Óscar Estupiñán y Ramón Rodríguez, en un duelo donde los felinos jugaron con un hombre menos más de 58 minutos por la expulsión de Diego “Chicha” Sánchez.

Para la jornada 13, los de la ‘U’ nuevamente jugarán en campo ajeno, ya que visitarán el Estadio Caliente para enfrentar a los Xolos de Tijuana; el juego será el próximo viernes 3 de Abril de la presente anualidad en punto de las 21:06 horas.

Un duelo parejo entre 'felinos' y 'bravos'

Tras cumplirse todos los protocolos establecidos por la Liga MX el Juez Central hidrocálido Adonai Escobedo González accionó su ocarina para indicar el inicio de la contienda entre los dirigidos por Guido Hernán Pizarro Demestri y los comandados por Pedro Miguel Faria Caixinha.

El parado en el rectángulo verde presentado por ambos timoneles dejó a la vista un claro 4-2-3-1 en ambos equipos, lo generaba un duelo por demás atractivo, de fuerte lucha en el medio campo, solidez defensiva y una delantera que buscaba estallar la artillería en sus botines.

En los llamados minutos de tanteo, justamente a los 2’ de tiempo corrido, un pase de Jesús Garza hacia Ángel Correa, mismo que conecta de pierna izquierda desde linderos del área y que pasa cerca del marco encomendado al cancerbero veracruzano Sebastián Jurado.

Con el correr del tiempo, se pudo observar la alternancia que existía respecto a la posesión del esférico en la batalla deportiva, ambas escuadras crearon diversas llegadas por los costados del campo donde se internaban ‘como cuchillo en mantequilla’ y lanzaban fuertes tiros desde fuera del área que generaban peligro en el área enemiga.

Fue entonces que, a los 8’ minutos el zaguero felino brasileño Joaquim Pereira remata de cabeza un tiro de esquina cobrado por Juan Brunetta y ‘le puso número a la casa’ al mandar el balón a besar las redes del arco cubierto por Jurado, que nada pudo hacer para evitar la anotación que marcaba el 1-0 en favor de los de la UANL.

¡Gol de Joaquim (Tigres UANL) para el 1-0 ante FC Juárez! Narración de @FX_Rivera para Estrella TV (EE.UU.) pic.twitter.com/ap1RJrad7d — lilboimx (@lilboimx) March 23, 2026

Posterior a la anotación, el partido se niveló nuevamente en su accionar; con un vaivén del balón tanto por zona verde como azul. Pero, a los 19´ de tiempo corrido una Asistencia de Denzell García hacia el colombiano Óscar Estupiñán conecta con la derecha desde linderos del área y el obús se introduce por el lado derecho de la portería defendida por Nahuel Guzmán y así empatar la pizarra a 1-1.

La primer jugada polémica se presentó a los 31’ minutos, cuando en una barrida del novel felino Diego Sánchez de la escuadra felina sobre el fronterizo Moises Castillo, el nazareno Adonai Escobedo le mostró la tarjeta roja, posterior a consultarlo en el VAR (del inglés Video Assistant Referee). Cabe señalar que para este duelo el ‘Chicha’ lo hizo por vez primera como titular.

Por momentos el duelo se volvió ríspido y las reclamaciones no se hicieron esperar, a los 41’ minutos la primera amarilla para Juárez fue para el parcero Oscar Estupiñán, a quien le propinaron la primera amarilla para su escuadra. Un minuto después los estrategas Guido Pizarro y Pedro Caixinha se van expulsados por diferencias verbales que tenían en el área técnica.

En la pantalla del Estadio Olímpico Benito Juárez se podían leer los 45’ de acción en el partido y el silbante Escobedo González decidió añadir ocho minutos más; en donde lo más destacado fue que el arquero ‘Patón’ Guzmán se tira en el césped por un aparente tirón en su pierna izquierda, ingresando las asistencias médicas al campo.

A los 45+10 el Árbitro Central Adonai Escobedo dio por finalizada la primera parte del duelo entre verdes y azules, con un empate de 1-1.

Los ‘Bravos’ anotan el de la diferencia

Para la parte complementaria tanto la localía como la visita no realizaron modificaciones en su oncena inicial que conformaron al comienzo de la batalla. Los 21 jugadores que estaban en el campo realizaron una aceptable labor, realizando un juego nivelado donde la ‘ida y vuelta’ era constante en ambas porterías resguardadas por Jurado que vistió de rosa total y de Guzmán que lo hizo completamente de gris.

La intensidad del partido fue muy parecida a la presentada en la primera mitad. La lucha por la posesión del balón era constante, que por momentos en la batalla deportiva pudimos constatar que se volvió ríspida, por la intensidad que se presentaba.

Una serie de modificaciones fueron los que se realizaron tanto en FC Juárez como en Tigres,

A los 63’ de tiempo corrido viene una clara de peligro para los de la ‘U’, cuando Se equivoca Denzell García realiza una mala salida y pierde el esférico, el cual queda en los botines de Ángel Correa quien disparó con fuerza y la pelota se va muy cerca de la portería defendida por Jurado.

Otra jugada polémica se da a los 73’ de tiempo corrido, cuando el Juez Central revisa el VAR por una posible falta de Nahuel Guzmán con Oscar Estupiñán y que pudiera sancionarse con tarjeta roja. Después de checarla, el árbitro determina dejar seguir el juego.

Fue hasta los 80’ minutos de acción cuando Raymundo Fulgencio remató con la pierna derecha desde fuera del área pasa por un lado del madero que conforma la portería de Nahuel Guzmán. Los ‘Bravos’ de Juárez recordaron que, tenían un hombre de mas en el rectángulo verde chihuahuense, llegando peligrosamente en el área de los de la UANL, que se defendieron ‘a capa y espada’.

¡Gol de tiro libre de Monchu (FC Juárez) para el 2-1 ante Tigres UANL (con toque de Marcelo Flores)! Narración de @Pellomaldonado para Estrella TV (EE.UU.) pic.twitter.com/awSVRW0ore — lilboimx (@lilboimx) March 23, 2026

‘Tanto fue el cántaro al agua’ que a los 87’ de acción se presenta un tiro directo que cobra el español Ramón Rodríguez, quien dispara de manera cruzada y el balón es desviado por Marcelo Flores con la cabeza, para el 2-1 en favor de los nativos de la capital de Chihuahua.

Al llegar el minuto 90’ el cuerpo arbitral comandado por Adonai Escobedo decidió agregar siete minutos de reposición, que al concluirse se pitó el final de la batalla y el triunfo del cuadro de los de Pedro Caixinha.