Shnaider sorprende a Sabalenka y avanza en París en Roland Garros

La número uno del mundo dejó escapar una amplia ventaja y cayó ante Diana Shnaider en los cuartos de final de Roland Garros

La rusa Diana Shnaider protagonizó una de las mayores sorpresas de Roland Garros al eliminar a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, tras remontar una desventaja de un set y dos quiebres para imponerse por 3-6, 7-5 y 6-0 en los cuartos de final del torneo parisino.

La bielorrusa parecía encaminada a las semifinales luego de dominar gran parte del encuentro. Sabalenka llegó a tener ventaja de 4-1 en el segundo set y estuvo a apenas dos puntos de sellar la victoria cuando sacaba con marcador de 5-4.

Sin embargo, el partido cambió por completo y la líder del ranking mundial terminó desplomándose ante una rival que disputaba por primera vez unos cuartos de final de Grand Slam.

Shnaider, de 22 años, logró mantenerse en el partido pese a la presión y aprovechó cada oportunidad para revertir el marcador.

La rusa consiguió romper el servicio de Sabalenka cuando la favorita intentaba cerrar el encuentro y, a partir de ese momento, tomó el control absoluto del duelo.

“Sinceramente me he quedado sin palabras. Estoy súper feliz. Intentaba concentrarme punto por punto sin pensar en el marcador. Ella es la número uno del mundo y sabía que tenía que pelear cada punto”, declaró Shnaider tras la victoria.

La remontada fue contundente. Sabalenka perdió 12 de los últimos 13 juegos disputados y no encontró respuesta al crecimiento de su rival en los momentos decisivos.

La frustración de la número uno

La tensión se hizo evidente en el tercer set. Sabalenka mostró signos de desesperación conforme avanzaba el encuentro y su nivel comenzó a deteriorarse.

Uno de los momentos más representativos ocurrió cuando quedó 0-30 abajo en el sexto juego del parcial definitivo. Tras perder un punto, permaneció inmóvil durante unos segundos antes de gritar con evidente frustración.

Aunque logró salvar dos puntos de partido cuando estaba abajo 0-40, la bielorrusa terminó entregando el encuentro al estrellar una pelota contra la red.

En otro pasaje del set decisivo, tras fallar una volea en la red, se inclinó sobre su raqueta y permaneció algunos instantes con la cabeza apoyada en ella, reflejando el difícil momento que atravesaba dentro de la cancha.

La actuación recordó a la final que perdió el año pasado ante Coco Gauff, cuando también evidenció problemas para manejar la presión en los momentos clave.

Chwalinska continúa haciendo historia

Más temprano, la polaca Maja Chwalinska mantuvo viva su sorprendente trayectoria en Roland Garros al derrotar a la rusa Anna Kalinskaya por 7-6 (3) y 6-3.

Ubicada en el puesto 114 del ranking mundial, Chwalinska tuvo que superar previamente tres rondas de clasificación para ingresar al cuadro principal y ahora se convirtió en apenas la segunda mujer polaca en alcanzar las semifinales del torneo desde Iga Swiatek.

La victoria llegó luego de que Kalinskaya enviara un golpe de derecha fuera de la cancha en el punto definitivo.

Al concretar el triunfo, la polaca se llevó las manos al rostro y mostró su incredulidad por el resultado.

“No sé realmente qué está pasando. Cada partido aquí parece una locura para mí. Estoy nerviosa y estresada, pero intento concentrarme en mi juego”, expresó.

Un torneo que cambia su carrera

Antes de esta edición de Roland Garros, Chwalinska nunca había superado la segunda ronda en un torneo de Grand Slam.

Su histórica clasificación a semifinales también tendrá un importante impacto económico. Antes del torneo había acumulado ganancias por 864 mil 30 dólares durante toda su carrera, mientras que alcanzar las últimas cuatro del certamen le garantiza un premio de 750 mil euros, equivalentes a unos 872 mil dólares.

La polaca logró imponerse en un partido marcado por las complicadas condiciones climáticas y las fuertes ráfagas de viento que afectaron el desarrollo del encuentro en la pista Philippe-Chatrier.

Mientras tanto, el cuadro masculino continuó definiendo a sus protagonistas para la recta final del torneo.

Los cuartos de final restantes enfrentaban al canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie, contra el italiano Flavio Cobolli, décimo preclasificado. El otro duelo reunía a los italianos Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi.

Por su parte, el alemán Alexander Zverev, segundo sembrado del torneo, y el checo Jakub Mensik, vigesimosexto favorito, ya aseguraron su presencia en las semifinales tras superar sus respectivos compromisos el martes.