Shnaider arranca con triunfo en el Abierto GNP Seguros

Shnaider vence a Rakhimova 7-6, 6-1 y avanza en el Abierto GNP Seguros; ahora enfrentará a Mertens en los cuartos de final

La rusa Diana Shnaider debutó con victoria en el Abierto GNP Seguros 2025, superando en sets corridos a su compatriota Kamilla Rakhimova por 7-6 (7/3) y 6-1 en el Estadio GNP de Monterrey.

Shnaider comenzó el primer set en desventaja 0-3, pero se reacomodó en la cancha, recuperó un quiebre y llevó el parcial al tiebreak, donde cerró con autoridad llevándose los últimos cinco puntos. Rakhimova intentó cambiar la estrategia con juego más agresivo en la red, pero Shnaider controló los intercambios desde el fondo y logró un quiebre decisivo en el cuarto game del segundo set.

Con esta victoria, la número 22 del mundo avanzó a la siguiente ronda, donde se medirá a Elise Mertens, quien eliminó a la ex campeona Donna Vekic con un doble 6-3 en la cancha Grandstand. Shnaider mostró solidez y movilidad que le permitieron dominar gran parte del encuentro.