Sheinbaum abandera a Selección Mexicana ante Mundial 2026

Ante la respuesta positiva a la protesta, Sheinbaum Pardo hizo entrega del estandarte mexicano al portero Guillermo Ochoa

Previo al inicio del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes el abanderamiento de la Selección Mexicana desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Tras el pase de lista durante la ceremonia solemne, los jugadores mexicanos rindieron protesta ante el lábaro patrio frente a la mandataria federal.

"Integrantes de la Selección Nacional de México que representará a nuestro país en la Copa Mundial de la FIFA 2026 del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la identidad de su terrotorio. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia".

Ante la respuesta positiva a la protesta, Sheinbaum Pardo hizo entrega del estandarte mexicano al portero Guillermo Ochoa.

"Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños.

Les deseamos el mayor de los éxitos".

Esta ceremonia se realizó frente a las autoridades como Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, Mikel Arreola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, así como el director técnico Javier Aguirre y el resto de la plantilla.

¿Dónde y cuándo jugará la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana tendrá el honor de inaugurar una Copa Mundial por quinta ocasión, además de convertir a México en el único país en ser sede en tres ocasiones.

Ante esto, la FIFA dio a conocer la calendarización de los partidos, en donde 48 selecciones buscarán consagrarse como los mejores del mundo.

Aquí te presentamos la nota completa: ¿Dónde y cuándo jugará la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Con información de Antonella Michelena