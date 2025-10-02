Shaquille Leonard anuncia su retiro a los 30 años de la NFL

Los Colts informaron que despedirán con un homenaje a su histórico apoyador el próximo domingo durante el medio tiempo del partido

Shaquille Leonard, apoyador que fue tres veces Pro Bowl y All-Pro con los Indianapolis Colts, anunció este miércoles su retiro a los 30 años, luego de seis temporadas en la NFL.

Los Colts informaron que despedirán con un homenaje a su histórico apoyador el próximo domingo durante el medio tiempo del partido en el que Indianapolis recibirá a Las Vegas Raiders en el Lucas Oil Stadium.

Leonard llegó al equipo seleccionado en la segunda ronda del Draft 2018 y desde el inicio se convirtió en uno de los más destacados cazadores de quarterbacks de la NFL.

En su primera campaña fue nombrado Novato Defensivo y mantuvo su estela con tres: designado tres veces All-Pro y recibió tres convocatorias al Pro Bowl.

Al final de la temporada 2021, Leonard se convirtió en el único jugador en la historia de la NFL en totalizar más de 15 capturas, más de 15 balones sueltos forzados y más de 10 intercepciones en un periodo de 60 partidos.

En sus seis temporadas, el jugador conocido como 'El Maniaco', por su agresiva manera de jugar, acumuló 637 tackleadas, 16 capturas, forzó 17 balones sueltos, siete balones recuperados, tuvo 31 pases defendidos, 12 intercepciones y una anotación defensiva.

Las constantes lesiones fueron las causantes de que su tiempo en la NFL fuera de apenas seis años.

Gran parte de su tiempo en la liga lo pasó con molestias en un tobillo, por una lesión que requirió cirugía en el 2021, y en la espalda, que también requirió operarse en 2022, año en el que padeció de una conmoción cerebral.

Luego de nueve partidos de la temporada 2023, fue traspasado a los Eagles con los que jugó sus últimos cinco partidos.

Antes de su partida a Philadelphia, Jim Irsay, propietario de los Colts, quien falleció en mayo pasado, reconoció a Shaquille como una leyenda.

"La nación de los Colts siempre recordará la energía de 'El Maníaco' en el campo con cada tackleada, intercepción, captura y recuperación de balón. Fuera del campo fue un líder servicial. Le agradecemos las contribuciones que hizo a nuestra organización", fueron las palabras que le dedicó Jim Irsay en aquel momento.