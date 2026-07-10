Shakur Stevenson firma con Zuffa Boxing como campeón invicto

Su llegada abre la posibilidad de organizar enfrentamientos de alto perfil, en momentos en que la promotora continúa sumando campeones

Shakur Stevenson, uno de los boxeadores más destacados de la actualidad, firmó con Zuffa Boxing y se convirtió en la incorporación de mayor perfil realizada hasta ahora por la promotora encabezada por Dana White.

La llegada del estadounidense representa un paso importante en la expansión de la empresa, que busca ganar terreno en el boxeo profesional mediante la contratación de campeones mundiales y figuras capaces de encabezar grandes funciones.

Aunque no fueron revelados los detalles económicos ni la duración exacta del acuerdo, Stevenson se integrará al proyecto como una de sus principales estrellas. Dana White adelantó que ya trabaja en la preparación de su próximo combate, aunque por ahora no existe un rival ni una fecha confirmada.

Un campeón invicto llega como figura principal

Stevenson aterriza en Zuffa Boxing con un récord profesional de 25 victorias, ninguna derrota y 11 nocauts, además de una trayectoria que lo ha llevado a conquistar campeonatos mundiales en cuatro categorías distintas.

El boxeador de Newark, Nueva Jersey, ha ganado títulos en peso pluma, superpluma, ligero y superligero, consolidándose como uno de los peleadores técnicamente más completos de su generación.

Su logro más reciente llegó el pasado 31 de enero, cuando dominó a Teófimo López por decisión unánime en el Madison Square Garden. Los tres jueces entregaron tarjetas de 119-109 a favor de Stevenson, quien conquistó los campeonatos de la OMB y The Ring en las 140 libras.

Con ese resultado se convirtió en campeón mundial de una cuarta división y fortaleció su posición entre los mejores boxeadores libra por libra del momento.

Stevenson promete buscar las peleas más importantes

Tras confirmarse su incorporación, el campeón dejó claro que uno de sus principales objetivos será disputar combates contra los nombres más importantes de su categoría y continuar construyendo su legado dentro del deporte.

“Pónganmelos uno por uno y venceré a todos los mejores cuando los tenga enfrente. Con Zuffa Boxing voy a buscar las peleas más grandes del deporte y me convertiré en el número uno libra por libra del mundo”, expresó Stevenson.

Su llegada abre la posibilidad de organizar enfrentamientos de alto perfil, en momentos en que la promotora continúa sumando campeones, contendientes y peleadores reconocidos a su plantilla.

Para Zuffa Boxing, la contratación significa incorporar a un campeón vigente, invicto y con capacidad para encabezar funciones internacionales, además de otorgar mayor credibilidad deportiva a un proyecto que todavía se encuentra en proceso de consolidación.

Dana White calificó la firma como un movimiento de gran importancia y destacó que Stevenson, con 29 años y cuatro campeonatos mundiales en diferentes pesos, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

La empresa también tiene en su plantilla a figuras como Jai Opetaia, Conor Benn, Richardson Hitchins, Edgar Berlanga y José Valenzuela, por lo que la llegada de Stevenson incrementa las opciones para construir carteleras con peleas atractivas.

Posibles rivales comienzan a surgir

Aunque todavía no hay un anuncio oficial sobre su debut con la promotora, algunos nombres han comenzado a ser relacionados con el futuro del estadounidense.

Uno de ellos es Devin Haney, con quien Stevenson ha intercambiado mensajes y desafíos públicos. También se ha mencionado a José Valenzuela, quien recientemente manifestó su intención de enfrentarlo después de conseguir una victoria dentro de Zuffa Boxing.

Combates contra Ryan García o Gervonta Davis también han sido mencionados durante los últimos años, aunque hasta ahora ninguno ha logrado concretarse.

La firma de Shakur Stevenson coloca a Zuffa Boxing frente a una de sus primeras grandes pruebas: transformar la contratación de una estrella mundial en enfrentamientos de alto nivel que puedan competir con las principales promotoras del boxeo profesional.