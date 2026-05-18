Shai Gilgeous-Alexander apunta a otro MVP histórico en la NBA

La estrella del Thunder llega como favorito absoluto para conquistar su segundo MVP consecutivo tras liderar a Oklahoma City con números de élite

Shai Gilgeous-Alexander está a las puertas de consolidarse como la gran figura de la temporada 2025-26 en la NBA. El base canadiense de Oklahoma City Thunder se perfila como el candidato indiscutible para llevarse su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP), en una campaña donde combinó estadísticas extraordinarias, eficiencia histórica y liderazgo absoluto.

La NBA dará a conocer oficialmente al ganador este domingo, apenas un día antes de que el Thunder dispute en casa un duelo clave de las Finales de la Conferencia Oeste, en un calendario que recuerda al de la temporada pasada, cuando también recibió el reconocimiento en plena carrera de playoffs.

Gilgeous-Alexander construyó su candidatura con una campaña de élite: promedió 31.1 puntos por partido, 6.6 asistencias y 4.3 rebotes en 68 encuentros, además de registrar un sobresaliente 55.3 % de efectividad en tiros de campo y 38.6 % en triples.

Su producción ofensiva no solo lo colocó entre los máximos anotadores de la liga, sino que lo hizo con una eficiencia poco común para un guardia de alto volumen, reforzando su impacto como el motor de uno de los equipos más sólidos de la temporada.

Oklahoma City, potencia del Oeste bajo su liderazgo

Más allá de sus cifras individuales, Shai llevó al Thunder a un impresionante récord de 64-18, el mejor de la Conferencia Oeste, manteniendo al equipo competitivo incluso frente a lesiones y momentos de presión.

Su influencia fue determinante en el diferencial histórico del equipo, consolidándolo como el referente de una franquicia que ahora también sueña con el campeonato.

Los otros finalistas al MVP son Victor Wembanyama, fenómeno francés de los Spurs de San Antonio, y Nikola Jokic, tricampeón serbio de los Nuggets de Denver.

Aunque ambos tuvieron campañas notables, el consenso entre analistas, encuestas y casas de apuestas coloca a Gilgeous-Alexander con una ventaja abrumadora, con probabilidades cercanas a lo definitivo.

La NBA confirma una nueva era global

Independientemente del resultado final, esta será la quinta temporada consecutiva en que los tres primeros lugares de la votación al MVP pertenecen a jugadores nacidos fuera de Estados Unidos.

Shai (Canadá), Wembanyama (Francia) y Jokic (Serbia) reflejan una tendencia que ha redefinido el panorama de la liga, donde el talento internacional domina cada vez más el máximo reconocimiento individual.

Desde James Harden en 2018, ningún jugador nacido en Estados Unidos ha ganado el MVP, mientras que Stephen Curry fue el último estadounidense en figurar en el Top 3, en 2021.

De confirmarse su triunfo, Gilgeous-Alexander se uniría a un grupo selecto de estrellas con premios consecutivos, compartiendo espacio histórico con nombres como Michael Jordan, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic.