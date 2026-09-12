Serie del Rey 2026: Olmecas y Toros reanudan la batalla

Este viernes continúa la Serie del Rey, en donde los Olmecas de Tabasco reciben en casa a los Toros de Tijuana en el Juego 3

Con la serie igualada a un triunfo por bando, los Olmecas de Tabasco y los Toros de Tijuana se reencontrarán este viernes en el estadio Centenario 27 de Febrero para disputar el tercer juego de la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena tabasqueña pegó primero en la final al imponerse 7-1 en el Juego 1, apoyada en una sólida apertura de Austin Warner y una ofensiva oportuna que silenció a los aficionados en el Toros Mobil Park.

Sin embargo, los fronterizos respondieron de forma contundente un día después. Los dirigidos por Roberto Kelly explotaron ofensivamente con un rally de diez carreras en la quinta entrada para llevarse el Juego 2 por marcador de 13-2 e igualar la serie antes de viajar a territorio tabasqueño. En ese encuentro destacaron los cuadrangulares de Franchy Cordero, Junior Lake, Jonathan Guzmán y Tomás Telis.

Ahora la serie cambia de sede y llega a Villahermosa, donde los Olmecas buscarán hacer valer la localía y retomar la ventaja en su intento por conquistar el segundo campeonato de su historia, una hazaña que no consiguen desde 1993.

Por su parte, los Toros arriban con el ánimo renovado tras la reacción mostrada en el segundo compromiso. La organización tijuanense aspira a conquistar su tercer título de la Liga Mexicana de Beisbol y sabe que un triunfo como visitante le permitiría recuperar la ventaja en una final que ha demostrado estar lejos de definirse.

Con ambos equipos mostrando fortalezas distintas durante los dos primeros encuentros, el tercer duelo luce como un punto de inflexión en una Serie del Rey inédita, en la que ninguna novena ha logrado establecer un dominio claro y donde cada juego cobra mayor relevancia conforme avanza la lucha por la Copa Zaachila.