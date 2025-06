 Sergio Ramos se reintegra a los entrenamientos con Rayados

Después de una corta ausencia, Sergio Ramos se reintegró a los entrenamientos con Rayados y se puso a las órdenes de su nuevo estratega, su compatriota, Domenec Torrent.

Aunque el español regresó a la ciudad desde hace unos días, no acudió a las prácticas en el Barrial por motivos personales; no obstante, este martes ya trabajó al parejo de sus compañeros, aunque no participó del interescuadras.

Ramos deberá tomar ritmo rápidamente, pues este viernes su equipo sostendrá un encuentro amistoso frente a Xolos, esto como parte de su preparación para el Mundial de Clubes, el cual está cada día más cerca.

Este no será su único encuentro de preparación para la justa internacional, pues el martes 10 se medirá frente al Atlante y posteriormente el equipo ya tomará rumbo a su debut en Los Ángeles frente al Inter de Milán.

Se espera que ya con una mejor preparación física y una pretemporada táctica completa, Ramos pueda mostrar un mucho mejor rendimiento con el Monterrey, que tiene la misión de dar una buena impresión en el Mundial para eliminar la imagen de la eliminación en Liga frente a Toluca.

