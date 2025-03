 Sergio Ramos reacciona en redes tras su expulsión ante Pumas

El español Sergio Ramos, defensa de los Rayados de Monterrey, que fue expulsado en el partido que su equipo ganó este domingo a los Pumas 3-1, dio a entender este lunes que ya esperaba recibir alguna tarjeta roja durante su paso por el futbol mexicano.

Victoria muy importante ante un rival complicado en un campo difícil. Tiempo para descansar y pensar en el siguiente.

P.D.: Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja 😜. ¡+3 y seguimos!



Very important win away from home against a difficult team. Time to rest… pic.twitter.com/AEHm6O0iu3