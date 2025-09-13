Sergio Ramos: mi proyecto musical no es 'un capricho'

Sergio Ramos, jugador de Rayados, asegura que su proyecto musical no es un capricho y sueña con un concierto en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid

El futbolista español Sergio Ramos, actual jugador del equipo mexicano Rayados de Monterrey, afirmó este viernes en una entrevista con EFE que su nuevo proyecto musical no es "un capricho" y aseguró que su sueño sería ofrecer un concierto en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, equipo al que dedica su primera canción "Cibeles".

"Ojalá el día de mañana tenga la oportunidad de anunciar un Bernabéu, que sería la hostia, pero hay que ir paso a paso", explicó Ramos en una videollamada justo al terminar un entrenamiento con el club mexicano.

El futbolista subrayó que "Cibeles", plaza de la capital española donde se celebran las victorias del Real Madrid, es "una historia de amor profundo" al "mejor equipo del mundo" y con el que vivió sus "grandes éxitos" futbolísticos.

Ramos, de 39 años, quien pasó por los clubes Paris Saint Germain y Sevilla, y ahora juega en el mexicano Monterrey, no ha olvidado su salida del club blanco, pero quiere apostar por su carrera musical.

"El fútbol es colectivo, pero a la vez muy solitario: viajes, hoteles, aviones. Al final, tienes muchos sentimientos, experiencias que contar. Llevo diez... quince años escribiendo, apuntando cosas. Tenemos prácticamente 18, 20 temas guardados. Pero el más idóneo era 'Cibeles', un tema que compuse cuando salí del Madrid hace cuatro años", indicó en referencia a los éxitos logrados en la capital española.

Ramos reconoció que siempre hay críticas, como en el fútbol, pero remarcó que la música "no es un capricho".

"La música es una manera de vivir, me lleva acompañando durante toda mi carrera. Al principio te llaman loco. Se lo comentaba a gente de mi entorno y me decían: "Anda, dedícate al fútbol". Pero cuando nos encerramos en el estudio y el proyecto empezó a coger volumen. Cuidado, con este cabrón que cuando se pone, se pone. Y otra cosa, pero disciplina tengo para todo", advirtió, a la vez que enumeró a algunos de los artistas que le han marcado, como Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra o Marc Anthony.

Asimismo, el sevillano reconoció la sorpresa generada entre sus seguidores por haber escogido ritmos de reguetón para su primera canción, pero destacó que quería desmarcarse "de lo más fácil, que hubiese sido el flamenco" de su Andalucía natal.

"Viniendo de calle, de barrio, me veo más en esa música actual, del trap, del reguetón, que es donde pensamos que debe estar mi música (...) La hicimos con esa intención, de que se nos tomase en serio", sostuvo.

México y colaboración con Carín León

Ramos señaló que su objetivo es seguir sacando canciones "cada tres o cuatro meses" en lo que reconoce que es su último capítulo deportivo, aunque apuntó que no sabe si seguirá jugando "uno o dos años más".

Pero sí que tiene claro cuál será su próxima canción y que tendrá un marcado carácter mexicano.

"Seguramente sea con (el músico) Carín (León) el siguiente tema. Cuando vino a cantar a Madrid, estuvimos en casa comiendo y escuchó todo lo que tenía, y ese tema es el que le gustó, inspirada en las instrumentales mexicanas, va muy acorde con la música de Carín", explicó.

El objetivo, anunció, es publicarla en Navidad.

"Dejar que camine bien Cibeles, creo es un buen momento. Es más melancólica, más amorosa, balada rollo mexicana de las que suele hacer él. Darle esa seriedad de hacerla con un artista de nivel mundial con Carín", aseguró sobre el músico, uno de los responsables del auge de la música regional mexicana.

Sobre su año y medio en Monterrey, en el norte de México, Ramos destacó la importancia de los "cambios grandes" y su primera experiencia americana.

"Te hace pasar más tiempo solo, te hace reflexionar. Para ordenarte mentalmente, los cambios grandes vienen muy bien. También el cariño con el que me ha acogido México, es una oportunidad muy bonita", concluyó.

Sergio Ramos es figura del equipo Rayados de Monterrey, junto a su compatriota Sergio Canales, y uno de los principales animadores del fútbol mexicano, quien en los últimos años ha acogido a estrellas como el colombiano James Rodríguez o el costarricense Keylor Navas.