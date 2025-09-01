Sergio Ramos lanza canción de 'despecho' hacia el Real Madrid

El central español del Monterrey, Sergio Ramos, lanzó la canción 'Cibeles' en ritmo de reguetón en la que reclama al Real Madrid por su salida del club en 2021

El central español del Monterrey, Sergio Ramos, lanzó este domingo la canción 'Cibeles', en ritmo de reguetón, en la que reclama al Real Madrid por su salida del club en 2021.

"Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele. De gala me vestí, sangre y sudor te di... Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran sólo para que me alejaras", dice la letra de la canción interpretada por Ramos.

Sergio Ramos ganó 22 títulos con el Real Madrid, cinco Ligas, cuatro veces la Champions League, cuatro ediciones del Mundial de Clubes, tres ediciones de la Supercopa de Europa, dos ediciones de la Copa del Rey y cuatro veces la Supercopa de España.

A pesar de estos éxitos, en 2021 el defensor abandonó la plantilla.

🎶 CIBELES YA DISPONIBLE en todas las plataformas.



🎶 CIBELES AVAILABLE NOW on all streaming platforms.



Espero que disfrutéis del tema tanto como yo.



I hope you enjoy the song as much as I do. pic.twitter.com/SNRKumZMlg — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 31, 2025

El zaguero de 39 años, quien después pasó por Paris Saint Germain, Sevilla y ahora Monterrey, no ha olvidado su salida del club blanco.

Por eso lo plasmó en una pieza musical que trabajó en colaboración con el compositor mexicano Carín León.

"Un partido dura 90 minutos y te di 93 más de la cuenta. Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda. Prefiero morir de pie que vivir 'arrodillao'... Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más", canta el defensa.

Sergio Ramos hizo el lanzamiento a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram y de YouTube.

En la pieza, Ramos aparece en una desolada Plaza de la Cibeles, donde está la fuente en la que el Madrid festeja todas sus glorias deportivas.

El vídeo continúa con un bombardeo de imágenes de momentos históricos que vivió el zaguero con el Real Madrid, como el gol que anotó al Atlético de Madrid en el minuto 93 de la final de la Champions League del 2014, que significó el empate y abrió el camino al título.

El vídeo termina con la figura de piedra de Cibeles desmoronándose, mientras él canta.

"Te olvidaste de mí, me dejaste sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería 'encantao', una vez y hasta mil, tú lo 'sabe' Cibeles".

Sergio Ramos es figura del Monterrey, junto a su compatriota Sergio Canales, y uno de los principales animadores del fútbol mexicano.