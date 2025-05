 Sergio Ramos es baja para enfrentamiento de vuelta ante Toluca

Para el partido correspondiente a la instancia de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025, el equipo de Rayados no cuenta con plantel completo para encarar la serie frente al club del Toluca.

El capitán español de "La Pandila" es declarado como baja para el enfrentamiento de vuelta en la semifinal

Dado que todavía no está recuperado de la lesión muscular, que lo obligó a salir en el encuentro ante León, el último de la fase regular. Desde aquel juego no se ha reincorporado, y pese a los dichos optimistas del cuerpo técnico, finalmente no estará a disposición.

Desde su llegada a la Liga BBVA MX, Sergio Ramos tiene un registro de ocho partidos jugados y marca de tres goles. En su paso por Rayados, el defensor de 39 años de edad se ha perdido cinco partidos con Monterrey, mismos que pasarán a ser seis con su ausencia en la Liguilla.

Luego del partido de ida entre Monterrey y Toluca, la escuadra de Rayados tiene la ventaja por marcador de 3-2. Los goles de Nelson Deossa, Sergio Canales y Germán Berterame, tiene arriba al equipo de Demichelis frente a unos "Diablos Rojos" que van a buscar remontar la eliminatoria en casa, recinto en el que no han perdido a lo largo del Torneo Clausura 2025.

