Sergio Ramos en mensaje de despedida: '¡Arriba el Monterrey!'

El defensa español Sergio Ramos publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida tras dar a conocer su salida de Rayados

Sergio Ramos emitió un mensaje de despedida tras anunciar el pasado fin de semana su salida del equipo de Rayados tras quedar eliminados en las semifinales del Apertura 2025.

"Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un futbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos", indicó en sus redes sociales.

El último partido de Sergio Ramos con la Pandilla fue el del pasado sábado ante Toluca, donde no pudieron obtener el pase a la final al empatar 3-3 en el marcador global.

"Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados", continuó el zaguero de 39 años.

Al finalizar el duelo ante los Diablos Rojos el central andaluz aseguró en declaraciones a pie de campo que había sido su último partido en la Liga MX.

"Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3,000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras".

Por último reconoció la labor de jugadores, cuerpo técnico, directiva y el cariño de afición de Rayados en su paso por el futbol mexicano.

"Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad".

"Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo ¡Arriba el Monterrey!”, agregó.