Sergio Ramos compraría al Sevilla en 400 millones de euros

El ex jugador alcanzó un preacuerdo para negociar la compra del equipo, junto al socio internacional, Martín Ink, quien funge como CEO de Five Eleven

El exdefensa internacional Sergio Ramos alcanzó un preacuerdo con los principales accionistas del Sevilla FC para iniciar negociaciones formales con miras a la compra del club en el que se formó como futbolista y en cuyo primer equipo militó en dos etapas. El proceso se encuentra en una fase preliminar y contempla la apertura de un periodo de análisis financiero y administrativo.

El movimiento se produce mientras el futbolista no ha anunciado oficialmente su retiro de las canchas. Su etapa más reciente como jugador concluyó en diciembre, cuando militó en el Rayados de Monterrey, antes de enfocar su atención en este proyecto empresarial vinculado al club andaluz.

Preacuerdo con accionistas y negociación exclusiva

De acuerdo con la información disponible, la propuesta presentada por Sergio Ramos fue comunicada de manera informal a algunos accionistas hace aproximadamente dos semanas. La oferta, estimada en 400 millones de euros, fue suficiente para generar consenso entre las familias propietarias del club y avanzar hacia un periodo de negociación exclusiva.

Durante esta etapa, las partes involucradas analizarán a detalle las cuentas financieras, la estructura administrativa y la situación patrimonial del Sevilla FC, como parte de los pasos habituales previos a una posible compraventa de la institución.

Origen y trayectoria de Sergio Ramos en el Sevilla

Sergio Ramos inició su carrera profesional en las categorías inferiores del Sevilla, club con el que debutó en Primera División y se consolidó antes de dar el salto al futbol internacional. Posteriormente, regresó a la institución en una segunda etapa, cerrando un ciclo que fortaleció su vínculo histórico con el equipo.

Este antecedente deportivo es uno de los elementos que ha generado interés y expectativa en torno a su intención de participar en la gestión y propiedad del club, ahora desde una faceta distinta a la del terreno de juego.

Alianza con capital internacional

Para llevar a cabo la operación, Sergio Ramos se ha asociado con el empresario argentino Martín Ink, quien funge como CEO de Five Eleven Capital. Este grupo es un holding futbolístico de capital estadounidense con participación en proyectos deportivos y de inversión vinculados al futbol profesional.

La participación de este consorcio permitiría respaldar financieramente la operación y dotar de estructura empresarial a la eventual adquisición, en un contexto en el que los clubes europeos enfrentan exigencias crecientes en materia de sostenibilidad económica y regulación financiera.

Vínculos con la dirección deportiva del club

Dentro de Five Eleven Capital ha tenido relación profesional el técnico Antonio Cordón, actual director deportivo del Sevilla. Este vínculo es considerado un factor relevante dentro del proceso, ya que podría facilitar la comunicación entre las partes y el entendimiento del proyecto deportivo a mediano y largo plazo.

No obstante, hasta el momento no se ha informado de cambios inmediatos en la estructura deportiva ni administrativa del club, ya que las conversaciones se encuentran en una fase inicial.

¿Qué sigue en el proceso de comprar al Sevilla?

El preacuerdo alcanzado no implica una compra inmediata, sino el inicio de un proceso formal de revisión y negociación. Durante este periodo se evaluarán aspectos clave como la deuda del club, los compromisos financieros vigentes, los ingresos por derechos audiovisuales y patrocinios, así como la situación de la plantilla y las fuerzas básicas.

Las partes también deberán definir el modelo de gestión que se adoptaría en caso de concretarse la operación, así como el papel que desempeñarían los nuevos inversionistas dentro del consejo de administración.