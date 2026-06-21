Sergio Ramos celebra partido 1000 en Monterrey

El defensor español Sergio Ramos expresó su entusiasmo por el hecho de que Monterrey sea sede de un momento histórico en el fútbol internacional

El defensor español Sergio Ramos expresó su entusiasmo por el hecho de que Monterrey sea sede de un momento histórico en el fútbol internacional: el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo.

El encuentro, que enfrenta a Japón y Túnez dentro del Grupo F, se disputa en el estadio de Rayados, un recinto que el exjugador conoce bien tras su paso por el club regiomontano.

Un escenario especial

Ramos, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, aseguró que esta cifra representa un hito importante y celebró que se lleve a cabo en territorio mexicano.

“Me alegra mucho ver que México, y especialmente Monterrey, acoge el partido número 1,000 en la historia de los Mundiales. Es una cifra muy especial”, expresó.

El futbolista forma parte de los embajadores de la FIFA invitados al torneo, lo que le ha permitido ser testigo del ambiente mundialista en distintas sedes.

Reconocimiento a Monterrey

El exjugador del Real Madrid resaltó la pasión con la que se vive el fútbol en Monterrey, así como el ambiente que generan los aficionados en cada partido.

Además, destacó las condiciones del estadio, considerado uno de los más modernos del país, y el cariño que la afición brinda a los jugadores.

Ramos también rememoró su experiencia con la selección española, con la que disputó cuatro Copas del Mundo y conquistó el título en 2010.

El defensor recordó el impacto que tuvo aquel triunfo en su país, donde millones de personas salieron a las calles para celebrar.

“Sentir el apoyo de todo un país es una gran responsabilidad, pero también un privilegio. Fue un momento inolvidable”, señaló.

Sergio Ramos jugó con Rayados de Monterrey entre 2024 y 2025, etapa en la que consolidó su vínculo con la ciudad y su afición.

Por ello, consideró significativo que un evento de esta magnitud se celebre en una sede que combina infraestructura moderna y una fuerte cultura futbolística.

El español invitó a los aficionados a seguir disfrutando del torneo y del ambiente que genera el encuentro entre culturas en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.