Sergio Pérez queda fuera en la primera ronda del GP de Baréin

Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1 del GP de Baréin; Verstappen fue el más rápido, registró un tiempo de un minuto y avanzó a la segunda ronda.

Sergio Pérez, piloto de Cadillac, quedó eliminado este sábado en la primera ronda de la clasificación (Q1) del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1.

La clasificación es la sesión en la que los pilotos buscan registrar los mejores tiempos para definir su posición de salida en la carrera. En cada ronda, los pilotos más lentos quedan eliminados.

Pérez no logró avanzar a la Q2, al igual que su excompañero, el francés Esteban Ocon, de Haas.

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull y cuatro veces campeón mundial, fue el piloto más rápido de la Q1. Registró un tiempo de 1 minuto, 36 segundos y 477 milésimas.

Detrás de Verstappen quedaron el británico Lewis Hamilton, de Ferrari, y su compañero de equipo Charles Leclerc.

Por su parte, los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll consiguieron avanzar a la Q2 por primera vez en la temporada.

El Gran Premio corresponde a la decimosexta fecha del Mundial de Fórmula 1 y se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia.