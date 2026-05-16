Sergio Canales visita a niño internado en clínica del IMSS

Carlo se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital de Especialidades 25 del IMSS en Nuevo León, y este viernes recibió la visita del español

El lema del Club de Fútbol Monterrey es "en la vida y en la cancha". Este habla sobre que quienes están ligados al club deben ser un ejemplo dentro y fuera de ella, pues son personas muy seguidas en todo el país.

Y si alguien se encargó de realmente hacer valer el lema, ese es su ahora excapitán, Sergio Canales, quien, pese a que ya no es más parte de la institución, dedicó un poco de su tiempo para visitar a Carlo, un chico de apenas 12 años, aficionado del Monterrey.

Carlo se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital de Especialidades 25 del IMSS en Nuevo León, y este viernes recibió la visita del español, quien dentro de un tiempo abandonará la ciudad.

Este especial gesto fue agradecido por el propio Carlo y Debanhi, su madre, quienes le desearon lo mejor al dorsal 10 de Rayados, quien apunta a volver a España para continuar con su carrera.

Además de convivir con el pequeño, el "Mago" compartió un momento con el personal médico de la clínica, enfermeros, limpieza y otras áreas, quienes también se dedican a cuidar la salud de los nuevoleoneses.

Se despide el 10

Fue hace poco más de dos semanas que Rayados anunció que su capitán saldrá de la institución, pues busca regresar a su país, donde lo espera el Racing de Santander, equipo en el que debutó y que el mismo Sergio ha declarado ser aficionado.