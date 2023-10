 Sergio Canales viajó a Los Ángeles para estudios médicos

Sergio Canales ya viaja a la ciudad de Los Ángeles. Después de sufrir dolencias que no le permitieron entrenar desde el pasado jueves, el futbolista español partió a la Unión Americana junto a integrantes del cuerpo médico del Club de Fútbol Monterrey, para realizarse estudios más a fondo y determinar la gravedad de la lesión.

A su llegada al aeropuerto Mariano Escobedo, habló ante los medios de conunicación, "No sé nada, no sé, voy a ver que me dicen, es muscularmente”.

El 10 de la Pandilla también vertió su mensaje a la afición albiazul, “No nada, voy a intentar que sea lo menos posible (tiempo fuera) y estar lo antes posible para estar a tope otra vez. No lo tenia contemplado, pero son cosas que pasan, trataremos de recuperarnos bien.”

Por último y antes de dirigirse a la sala de abordar, dejó también un mensaje a sus compañeros, “Bueno, mucha suerte, no vamos a estar esta semana juntos así que bueno, mas que preparados están para todo lo que viene”.

Canales se perderá por lo menos dos jornadas de la liga ante Puebla y Juárez, y el amistoso contra Tigres, y su regreso dependerá de los resultados que le arrojen los estudios que se practicará a partir de mañana.

