Sergio Canales se reúne con el presidente del Racing de Santander

En medio de los rumores sobre su posible salida de Rayados, Sergio Canales fue captado en una reunión con el presidente del Real Racing Club de Santander, con quien "mantiene una relación personal" desde hace años.

Esto no es para nada extraño, pues recordemos que el cántabro se formó y comenzó su carrera en este equipo, donde jugó apenas un año en el Primer Equipo antes de pasar al Real Madrid, en una operación que dejó buenas ganancias para el club, que no es precisamente uno de los poderosos del país.

Volvió a casa

El "Mago" se encuentra de vacaciones en su ciudad natal, Santander, luego de que terminó su participación este semestre con el Monterrey, en la que nuevamente se quedó en Semifinales de la Liga MX.

Aprovechando su visita, se reunió con Manuel Higuera, el mandamás del Racing; además, comentó para medios locales que tiene una "muy buena relación y habla mucho" con el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Afirmó que quiere jugar de nuevo en el Real

Aunque es bien sabido que es del interés del español volver a vestir la camiseta de los "Montañenses" comentó que desea ponerse a punto en lo físico para aportar realmente a la plantilla y no ser un lastre.

"No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente", añadió.

En Racing Santander la abren las puertas

Sobre este encuentro, Higuera tiró que Canales "tiene las puertas abiertas" en el Santander, aunque enfrió la situación comentando a los racinguistas que la buena relación y esta reunión "no significa que vaya a volver mañana".

Estos son los números de Canales en Rayados

Desde su llegada al Monterrey en 2023, Canales Madrazo jugó 104 partidos con el club, en los cuales marcó 43 goles y dio 20 asistencias. Además de su aporte en los números, desde su llegada decidió tomar el rol de líder y se convirtió también en un referente del vestidor, portando el gafete de capitán en varias ocasiones.

Quizá su único asterisco es que aún no logró levantar ningún título, a pesar de que siempre ha contado con compañeros de muy alto perfil y todo tipo de entrenadores.