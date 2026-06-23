Sergio Canales regresa al Racing de Santander; firma por dos años

El exjugador de Rayados regresa al futbol de España con el club en donde se formó futbolística tras hacer oficial su fichaje por dos años

El Racing de Santander anunció este lunes la contratación de Sergio Canales, que firmará hasta el 30 de junio de 2028, para convertirse en el primer refuerzo del club en su regreso a la primera división española.

El mediocampista vuelve a su casa 16 años después con una experiencia de 384 partidos en Primera, más de 40 en competiciones europeas, 48 en la Copa del Rey, casi un centenar en la Liga MX y 11 con la selección española.

Sergio Canales, nacido el 16 de febrero de 1991, se formó en la cantera del Racing, en la que fue ascendiendo hasta debutar -con 17 años- con el primer equipo verdiblanco en la Copa de la UEFA ante el FC Honka, el 18 de septiembre de 2008.

Con la camiseta del Racing disputó 39 partidos, en los que marcó siete tantos y dio seis asistencias.

En 2010 fue traspasado al Real Madrid y posteriormente militó en el Valencia CF, la Real Sociedad y el Betis, con el que se proclamó campeón de la Copa del Rey.

En 2023 se incorporó al Monterrey, en el que jugó 118 partidos oficiales, en los que registró 45 goles y 22 asistencias.

El cierre de su etapa con Rayados fue atípico. Canales no tuvo participación en los últimos encuentros del equipo en la Liga MX.