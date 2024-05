 Sergio Canales muerto: padre hace broma pesada a su hijo

Los aficionados de Rayados aún están asimilando la eliminación del equipo albiazul del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, pero un video está comenzando a circular de la reacción de un menor ante la noticia de la 'muerte' de Sergio Canales.

El video fue publicado por el usuario @CriticoSinCredencial en el mes de febrero del año en curso, y muestra la broma que le hizo un padre a su hijo sobre la presuntamente muerte del futbolista español.

El padre finge estar leyendo una nota periodística sobre la muerte de Canales, y en ese momento el menor se levanta con preocupación de su cama.

"Sergio Canales muerto a los 33 años atropellado afuera de la sucursal Contry de tortas Alex", dice el padre.

Mientras que el menor identificado como Jero y evidente aficionado de Rayados reacciona con preocupación ante la 'noticia' y se dirige a su padre, quien no aguanta la risa y termina el video.

El video cuenta con más de 90 mil reacciones en TikTok, generando la reacción de los usuarios.

"Con eso no se juega jaja osea si, pero con Sergio Canales, no", " Casi se me sale la lágrima we", "Hasta yo me asusté compare, con eso no se juega", fueron algunos de los comentarios.

Los usuarios también coincidieron en señalar que el pequeño guardaba un gran parecido con el portero de Rayados, Esteban Andrada.

La semifinal de vuelta del Torneo de Clausura 2024 entre Cruz Azul y Rayados culminó con un 2-1 en favor de la 'Pandilla', pero con empate de 2-2 en el global. Nuevamente, un equipo dirigido por Fernando 'Tano' Ortiz se queda en la orilla, en la antesala de una Final, donde las formas no fueron diferencia para llegar a mejor puerto.

