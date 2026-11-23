El gol terminó por definir el encuentro ante la Real Sociedad, club en el que militó antes de pasar al Betis y posteriormente al futbol mexicano

Sergio Canales decidió ante su antiguo equipo un partido que se le había complicado al Racing de Santander. El exjugador de Rayados convirtió un penal al minuto 68 para sellar la victoria por 3-2 sobre la Real Sociedad, que había remontado una desventaja de dos goles este domingo en El Sardinero.

El mediocampista español apareció cuando los visitantes habían recuperado terreno y amenazaban con llevarse el encuentro. Su anotación permitió al conjunto de José Alberto López sumar su segundo triunfo consecutivo en LaLiga y alcanzar 17 puntos tras disputar la jornada 13.

Canales frena la remontada de su antiguo equipo

Con el marcador igualado 2-2, Yassir Zabiri quedó frente a Álex Remiro y recibió una falta del guardameta dentro del área. La infracción se produjo al minuto 65 y el portero fue amonestado antes del cobro.

Canales asumió la ejecución y, al minuto 68, colocó un zurdazo raso junto al poste izquierdo para devolverle la ventaja al Racing.

El gol terminó por definir el encuentro ante la Real Sociedad, club en el que militó antes de pasar al Betis y posteriormente al futbol mexicano.

Su participación ofensiva había dejado otros avisos. Antes del descanso, estrelló un disparo desde fuera del área en el poste derecho tras un contragolpe conducido por Iker Luque. Al inicio del complemento también habilitó a Luque en una oportunidad que Remiro logró detener.

El exmediocampista de Monterrey salió al minuto 76, sustituido por Pablo García, mientras el Racing buscaba conservar una diferencia que los visitantes pusieron a prueba hasta el cierre.

Zabiri marca dos veces y provoca el penal del triunfo

El arranque perteneció al Racing gracias a la contundencia de Zabiri. El delantero abrió el marcador al minuto 6, tras un servicio de Iker Luque, y apenas dos minutos después aprovechó una equivocación de Remiro en la salida para establecer el 2-0.

La Real Sociedad reaccionó y encontró el descuento en el tiempo añadido de la primera mitad. Sergio Gómez llegó hasta la línea de fondo y asistió a Mikel Oyarzabal, quien dejó el partido abierto antes del descanso.

Al minuto 60, Gonçalo Guedes completó la reacción con un disparo desde fuera del área, después de una jugada de tiro de esquina y un pase de Jon Gorrotxategi. Agirrezabala no consiguió contener el balón y el marcador quedó igualado.

La respuesta local volvió a pasar por Zabiri, quien provocó el penal que convirtió Canales. Así, el atacante intervino directamente en las tres anotaciones del Racing: firmó el doblete inicial y generó la oportunidad del tanto definitivo.

Racing resiste el cierre y prolonga su mejoría

La Real Sociedad todavía dispuso de ocasiones para rescatar el empate. Orri Óskarsson dejó escapar una oportunidad cercana al minuto 75 y Oyarzabal tuvo nuevos intentos durante los últimos minutos, sin conseguir modificar el resultado.

Los visitantes terminaron además con la salida por lesión de Jon Aramburu, cuando ya habían agotado sus sustituciones.

Ante 22 mil 201 espectadores, el Racing sostuvo el triunfo y dio continuidad al 2-1 conseguido en Málaga antes del parón internacional. Canales, de regreso esta temporada al club donde comenzó su carrera profesional después de su etapa con Rayados, aportó el gol que convirtió una ventaja perdida en tres puntos para los cántabros.