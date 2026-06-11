Serena Williams vuelve con tremenda victoria en Inglaterra

En compañía de Victoria Mboko, la tenista estadounidense de 44 años conectó saques que alcanzaron hasta los 193 km/h, una fuerza que sorprendió a muchos

Después de casi cuatro años, la legendaria Serena Williams demostró que el talento no se pierde, pues regresó con una arrasadora victoria en el Queen's Club de Londres, Inglaterra.

En compañía de Victoria Mboko, la tenista estadounidense de 44 años conectó saques que alcanzaron hasta los 193 km/h y le dieron su primera victoria durante el partido inaugural con Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliff.

Vencieron por dos de tres sets a esta dupla, anotando 7-6, 7-6 y 6-2, lo que les dio el pase a enfrentarse a Leylah Fernandez y Laura Siegemund en los cuartos de final.

Meka disfruta su regreso a la cancha, pero reprueba su desempeño

Al concluir su partido, "Meka" afirmó que volver a la cancha fue una grata experiencia junto a la canadiense de 19 años, la cual describió como bastante "natural".

"Fue muy divertido. Me divertí muchísimo jugando con Victoria. Nunca habíamos jugado juntas, pero se sentía tan natural jugar con ella".

Sin embargo, al calificarse a sí misma, lo hizo con una C, debido a que mencionó que su desempeño fue decente.

"Con todos los elementos, considerando que volver en césped probablemente no es la superficie más fácil... Césped, cuatro años. En general, creo que estuvo decente".

El desempeño de Williams fue irregular, y por momentos parecía que quizás había perdido medio paso. Pero estaba claro que aún puede competir a un alto nivel.

Incluso Williams pareció sorprenderse por la calidad de sus tiros de revés de reacción rápida ganadores en el 4-4 del primer set, riéndose mientras chocaba los cinco con Mboko.

Serena Williams recibe fuerte ovación del día

Williams recibió una ovación de pie al hacer su entrada, por mucho el aplauso más fuerte del día en la Andy Murray Arena, incluso de una multitud que antes había visto a las británicas Emma Raducanu y Katie Boulter asegurar victorias en el torneo de individuales.

Williams no había competido desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. Obtuvo 23 títulos de Grand Slam en individuales, incluidos siete en Wimbledon, antes de alejarse del deporte.

También sumó 14 títulos de Grand Slam en dobles, incluidos seis en Wimbledon, todos con su hermana mayor Venus Williams.