Serena Williams anuncia su regreso al tenis profesional

La histórica campeona volverá a competir en dobles en Queen’s Club tras casi cuatro años de ausencia y podría reaparecer también en Wimbledon

La leyenda del tenis mundial Serena Williams volverá oficialmente a las canchas tras casi cuatro años alejada de la competición profesional.

La estadounidense confirmó su participación en el torneo de dobles del HSBC Championships, que se disputará en el Queen’s Club de Londres a partir del próximo 8 de junio.

La noticia pone fin a meses de especulaciones sobre un posible regreso de la ex número uno del mundo, quien se retiró de la actividad en 2022 después de construir una de las carreras más exitosas en la historia del deporte.

Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026

Williams, de 44 años, recibió una invitación especial para disputar el certamen de categoría WTA 500 y todo apunta a que formará pareja con la joven canadiense Victoria Mboko, una de las promesas más destacadas del circuito femenino.

El inicio de un nuevo capítulo

La excampeona adelantó la noticia a través de un video publicado en redes sociales, donde aparece caminando hacia una pista de tenis mientras recibe un mensaje en su teléfono. Minutos después, la organización del torneo confirmó oficialmente su inscripción.

“El Queen’s Club me parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo”, expresó la estadounidense, quien aseguró sentirse entusiasmada por regresar a competir sobre césped, una superficie que le brindó algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Su reaparición se producirá 196 semanas después de su último partido oficial, disputado en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

El regreso de Williams en Londres también alimenta las expectativas sobre una posible participación en Wimbledon, que comenzará apenas tres semanas después del torneo de Queen’s.

La estadounidense necesitaría una invitación especial para competir en el Grand Slam británico, donde ha conquistado siete títulos individuales y siete de dobles a lo largo de su trayectoria.

Su eventual presencia representaría uno de los mayores atractivos del torneo, considerando el impacto histórico que ha tenido en el tenis femenino y en el deporte mundial.

Una carrera para la historia

Williams es considerada una de las mejores jugadoras de todos los tiempos. Durante su carrera conquistó 23 títulos individuales de Grand Slam, la cifra más alta en la Era Abierta dentro del tenis femenino y la segunda de todos los tiempos, únicamente por detrás de Margaret Court.

Además, permaneció 319 semanas como número uno del mundo y levantó 73 títulos individuales en el circuito profesional.

Junto a su hermana Venus Williams, ganó 14 títulos de Grand Slam en dobles y conquistó tres medallas de oro olímpicas en esa modalidad, además del oro individual obtenido en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

La estadounidense también logró completar el denominado "Golden Slam" de carrera, al conquistar los cuatro torneos de Grand Slam y una medalla de oro olímpica tanto en individuales como en dobles.

Desde su retiro, Williams se mantuvo alejada de la competición y enfocada en su vida familiar. En 2023 dio a luz a su segunda hija y posteriormente inició un intenso proceso de acondicionamiento físico.

Durante el último año reveló haber perdido más de 14 kilogramos gracias a una estricta rutina de entrenamiento y preparación para pruebas de resistencia, incluyendo una media maratón.