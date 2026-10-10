Será Guadalajara sede de Mundiales de natación paralímpica 2027

La competición se celebrará en el Centro Acuático CODE Metropolitano y contará con más de 600 deportistas de 70 países en 175 pruebas con medalla

La ciudad de Guadalajara recibirá los Mundiales de natación paralímpica del 25 de julio al 1 de agosto de 2027, según informó este jueves el Comité Paralímpico Internacional.

La competición se celebrará en el Centro Acuático CODE Metropolitano, sede que acoge las Series Mundiales en el país desde 2023.

Estos Mundiales de México serán los decimoterceros desde la primera edición en Malta 1994 y la cuarta ocasión que se celebren en América tras Mar del Plata (Argentina) en 2002, Montreal (Canadá) en 2013 y Ciudad de México en 2017.

Este será el evento de natación paralímpica de mayor transcendencia en el camino hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles de 2028, ya que contarán con más de 600 deportistas de 70 países en 175 pruebas con medalla.