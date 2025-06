 ¡Será épico! Este lunes comienza el cierre del Mundial de Clubes

Todo inicio tiene un final y al Mundial de Clubes le toca irse encaminando hacia la parte definitoria del campeonato, pues se jugará la última jornada del torneo, en el que el drama estará a la orden del día.

Un factor a tener en cuenta y que le dará un toque especial al cierre de la Fase de Grupos es que todos los partidos de cada sector se disputarán simultáneamente.

Aunque existía mucha expectativa sobre lo que podrían lograr los equipos de la Concacaf, el rendimiento de la mayoría quedó mucho a deber, pues tres de los cinco ya están eliminados, siendo estos el LAFC, Seattle Sounders y Pachuca; todos con dos derrotas al momento.

Los únicos que tienen esperanza son Rayados, que suma dos empates y debe salir a golear al Urawa Reds si quiere tener chances de clasificar a Octavos y el Inter de Miami, que ha tenido el mejor desempeño de los clubes de la confederación, pues es el único que ha ganado un partido y lo hizo ante el Porto.

Afortunadamente, no todo ha sido malo para los equipos de América, porque los equipos de Conmebol se crecieron y llevan la mano en la competencia, particularmente los brasileños, que tienen opciones para pasar a Octavos y como líderes de grupo.; incluso derrotando a europeos.

Los mejores representantes del continente han sido el Flamengo (ya clasificado), que ganó sus partidos, uno de ellos ante el Chelsea y el Botafogo, que también tiene dos triunfos y le pegó al PSG.

Mientras tanto, los clubes argentinos han puesto mucho ambiente y buen fútbol, sin embargo, en el caso particular de Boca Juniors tiene una misión complicada, pues cuando tenía en la lona al Benfica lo dejó ir y perdió ante el Bayern, por lo que espera casi un milagro para clasificar. Por su parte, River Plate cerrará ante el Inter la Fase de Grupos, pero le basta un empate para avanzar.

Este lunes comienza la acción con el Seattle Sounders vs. PSG, donde el cuadro de la MLS se despedirá de la competencia, pues ya no tiene opciones a clasificar. Por otro lado, el Botafogo busca asegurar el liderato del grupo en su encuentro frente al Atlético de Madrid.

Este grupo se definirá hasta el último segundo, los europeos tienen que ganar sí o sí para clasificar; en caso de que ambos ganen, el París lleva la ventaja por su mejor diferencia de goles. Mientras tanto, al "Fogao" le basta un empate para ser líder. Los partidos serán a las 13:00 horas.

Inter Miami makes history! 🦩



✅ First MLS team to win a match at the FIFA Club World Cup pic.twitter.com/6kOZG5XCPn