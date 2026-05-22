Senegal lanza su lista de convocados para el Mundial

Faltando poco más de tres semanas para que inicie la Copa del Mundo, Senegal, una de las selecciones que promete dar la campanada en esta edición, reveló su poderosa lista de convocados para la justa.
Pape Thiaw, entrenador de "Los Leones de la Teranga", reveló la lista encabezada por Sadio Mané, estrella del Al Nassr de Arabia Saudita y capitán del equipo campeón de África (cuyo título le fue retirado en la mesa por la CAF).
Ellos son los elegidos
PORTEROS
Édouard Mendy
Mory Diaw
Yehvann Diouf
DEFENSA
Krépin Diatta
Antoine Mendy
Kalidou Koulibaly
El Hadji Malick Diouf
Mamadou Sarr
Moussa Niakhaté
Moustapha Mbow
Abdoulaye Seck
Ismail Jakobs
Ilay Camara
MEDIOCAMPISTAS
Idrissa Gana Gueye
Pape Gueye
Lamine Camara
Habib Diarra
Pathé Ciss
Pape Matar Sarr
Bara Sapoko Ndiaye
DELANTEROS
Sadio Mané
Ismaïla Sarr
Iliman Ndiaye
Assane Diao
Ibrahim Mbaye
Nicolas Jackson
Bamba Dieng
Chérif Ndiaye