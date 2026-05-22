Senegal lanza su lista de convocados para el Mundial

Pape Thiaw, entrenador de "Los Leones de la Teranga", reveló la lista encabezada por Sadio Mané, estrella del Al Nassr de Arabia Saudita

Faltando poco más de tres semanas para que inicie la Copa del Mundo, Senegal, una de las selecciones que promete dar la campanada en esta edición, reveló su poderosa lista de convocados para la justa.

Pape Thiaw, entrenador de "Los Leones de la Teranga", reveló la lista encabezada por Sadio Mané, estrella del Al Nassr de Arabia Saudita y capitán del equipo campeón de África (cuyo título le fue retirado en la mesa por la CAF).

Ellos son los elegidos

PORTEROS

Édouard Mendy

Mory Diaw

Yehvann Diouf

DEFENSA

Krépin Diatta

Antoine Mendy

Kalidou Koulibaly

El Hadji Malick Diouf

Mamadou Sarr

Moussa Niakhaté

Moustapha Mbow

Abdoulaye Seck

Ismail Jakobs

Ilay Camara

MEDIOCAMPISTAS

Idrissa Gana Gueye

Pape Gueye

Lamine Camara

Habib Diarra

Pathé Ciss

Pape Matar Sarr

Bara Sapoko Ndiaye

DELANTEROS

Sadio Mané

Ismaïla Sarr

Iliman Ndiaye

Assane Diao

Ibrahim Mbaye

Nicolas Jackson

Bamba Dieng

Chérif Ndiaye