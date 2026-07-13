Senegal destituye a Pape Thiaw tras caer en el Mundial FIFA 2026™

La Federación Senegalesa de Fútbol inició el proceso para separar al técnico Pape Thiaw y a su cuerpo técnico tras la eliminación mundialista

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) decidió iniciar el procedimiento para destituir al entrenador de la selección nacional, Pape Thiaw, luego de la eliminación del equipo en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La medida también contempla la salida de todo el cuerpo técnico, según informó la propia federación tras una reunión del Comité Ejecutivo celebrada este sábado 11 de julio.

"Esta decisión se produce tras la eliminación de la selección senegalesa en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026", señaló la FSF en un comunicado.

El organismo explicó que la determinación fue tomada después de analizar los resultados deportivos y el futuro del equipo, al considerar necesario realizar cambios para favorecer el desarrollo del fútbol senegalés.

Los llamados Leones de Teranga quedaron fuera del torneo después de una participación irregular. Bajo la dirección de Thiaw, quien asumió el cargo en diciembre de 2024, Senegal perdió sus dos primeros encuentros de la fase de grupos ante Francia y Noruega.

Posteriormente, el conjunto africano goleó 5-0 a Irak y consiguió avanzar a la siguiente ronda como tercer lugar de su grupo, aprovechando la última plaza disponible para clasificar.

Caída ante Bélgica en octavos

En los dieciseisavos de final, Senegal estuvo cerca de continuar con vida en la competición al tomar una ventaja de 2-0 sobre Bélgica.

Sin embargo, el equipo europeo logró igualar el marcador y en el tiempo extra consiguió un penalti que terminó por darle la victoria por 3-2, provocando la eliminación del conjunto africano.

Después del encuentro, Thiaw reconoció su tristeza por perder un partido que consideraba importante y la derrota abrió un debate en Senegal sobre la conducción del equipo nacional.

Algunos futbolistas también manifestaron su decepción. El centrocampista del Villarreal, Pape Gueye, afirmó que Senegal tenía el partido controlado y señaló que era necesario analizar lo ocurrido.

El jugador incluso anunció en redes sociales que haría una pausa en sus convocatorias mientras continuara el actual cuerpo técnico.

Antecedentes de Thiaw con Senegal

Durante su etapa como entrenador, Thiaw estuvo al frente del equipo que obtuvo el título de la Copa Africana de Naciones de 2025, aunque posteriormente la Confederación Africana de Fútbol (CAF) anuló esa victoria debido a una polémica en la que el técnico fue uno de los protagonistas principales.

Senegal apeló esa decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza.

Ahora, tras la eliminación mundialista, la Federación Senegalesa de Fútbol busca iniciar una nueva etapa al frente de la selección.