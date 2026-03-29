Senegal celebra título revocado de la CAF en Francia

Ante la ausencia del delantero Sadio Mané, el capitán fue Kalidou Koulibaly, quien levantó la copa junto a sus compañeros en medio de música y festejos

La selección de Senegal protagonizó una celebración cargada de polémica al conmemorar su título de la Copa Africana de Naciones (CAN) en el Estadio de Francia, pese a que el trofeo fue recientemente revocado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y reasignado a Marruecos.

El acto se llevó a cabo en Saint-Denis, en las afueras de París, previo a un partido amistoso ante Perú, y contó con la participación del reconocido artista senegalés Youssou N'Dour, quien encabezó el espectáculo musical.

Celebración pese a advertencias legales

La ceremonia se realizó en medio de cuestionamientos legales impulsados desde Marruecos. El abogado Mourad Elajouti advirtió a las empresas responsables del estadio sobre posibles responsabilidades jurídicas por participar en un evento basado en un título oficialmente invalidado.

A pesar de estas advertencias, el evento se desarrolló con normalidad y con una amplia asistencia de aficionados senegaleses.

Estadio lleno y ambiente festivo

Cerca de 80,000 espectadores llenaron el recinto, donde predominó el color de la bandera de Senegal. Los jugadores saltaron al terreno de juego portando el trofeo que había sido retirado días antes.

Ante la ausencia del delantero Sadio Mané, el capitán fue Kalidou Koulibaly, quien levantó la copa junto a sus compañeros en medio de música y festejos.

Decisión de la CAF genera controversia

La CAF resolvió retirar el título a Senegal y otorgarlo a Marruecos tras una serie de incidentes ocurridos en la final, disputada en enero, en la que el equipo senegalés se había impuesto 1-0 en tiempo extra.

El organismo consideró como factor clave el intento de retirada del equipo senegalés durante el partido, luego de que se señalara un penal en su contra en la prórroga, acción que derivó en sanciones disciplinarias.

Entre ellas, destaca la suspensión de Pape Thiaw, seleccionador de Senegal, quien fue castigado con cinco partidos por incitar a sus jugadores a abandonar el campo. A pesar de ello, el técnico también participó en la ceremonia.

Senegal llevará el caso al TAS

La federación senegalesa anunció que recurrirá la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en busca de revertir la resolución de la CAF.

El caso ha generado debate en el ámbito futbolístico internacional, al tratarse de una decisión poco común en torneos oficiales de alto nivel.

La celebración en París refleja la postura de Senegal de defender su triunfo en la cancha, mientras la disputa legal podría definir el destino final del título.